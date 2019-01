Ein Weltmeister mit Herz

Stendal – Er weiß, wie es ist, ganz oben zu stehen und plötzlich tief zu fallen. Er ist für sein Lächeln, aber noch viel mehr für seine Knockout-Schläge bekannt. Yoan Pablo Hernández lag die Box-Welt zu Füßen. Der Deutsch-Kubaner war IBF-Weltmeister im Cruisergewicht.

Von 30 Profikämpfen gewann er 29. Im Alter von nur 30 Jahren musste er seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden.

Und fiel dann in ein seelisches Loch. Vier Jahre später kehrt er auf die Boxer-Bühne zurück. Dem 1. Box-Club Altmark Stendal gelang der Coup, den Star als Trainer verpflichten zu können. Im Februar nimmt der 34-Jährige seine Arbeit auf.

„Die Chemie hat gestimmt“, erzählt Hernández und lächelt. Es hat lange gedauert, bis er zu seiner bekannten Fröhlichkeit zurückgefunden hat. Beim Stendaler Box-Club findet er den Zusammenhalt, den er auch aus seiner kleinen kubanischen Heimatstadt kennt. Ein Grund dafür, warum er gemeinsam mit seiner Familie in die Rolandstadt zieht. Hier Kindern und Jugendlichen das Boxen beizubringen, darauf freut sich der sympathische Boxer sehr. Seine Trainerlizenz hat er schon bald in der Tasche. Die Ausbildung läuft. Für Hernández ist die neue Herausforderung in Stendal nicht irgendein Job, sondern Herzenssache. Weil er sieht, wie die Vereinsmitglieder um ihren Präsidenten Rico Festerling und Vorsitzenden Christoph Schlender für die Sportart brennen. Im Alter von neun Jahren hat der Bald-Stendaler mit dem Boxen begonnen. Zwei Jahre später haben ihn sein Talent, sein Ehrgeiz und seine Disziplin schon zum ersten Meistertitel geführt.

Und das könne jedem gelingen, der an sich glaubt und für seine Ziele kämpft. „Der Wille und das Herz müssen da sein“, sagt Hernández. Und lächelt wieder. Wenn er gestikuliert, zeichnen sich seine Muskeln unter dem Shirt ab. Auch wenn er nicht mehr so trainiert wie zu seinen Profi-Zeiten, so hat er nie ganz aufgehört, etwas für seinen Körper zu tun. Doch er hat es mit dem Training übertrieben, vieles falsch gemacht. Das weiß er heute. Nicht seine Gegner, seine Verletzungen haben zu seinem endgültigen K.o. geführt. Doch er will nicht mehr auf die Fehler der Vergangenheit zurückblicken. Er will junge Talente fördern. Kinder und Jugendliche trainieren, die es auch in den ganz großen Box-Ring schaffen möchten. Inzwischen weiß der Deutsch-Kubaner längst, wie ein Training optimal laufen muss, um möglichst von Verletzungen verschont zu bleiben. Gleichwohl sagt er auch: „Es wird wehtun, es wird schmerzen. Aber dann musst du weitermachen.“ Was nach einer Qual klingt, mache aber durchaus Spaß. Weil man schnell sieht, was es bringt. Hernández sagt aber auch: „Ich bin sehr streng.“ Wer sich nicht an die Regeln halte, könne wieder gehen. Toleranz und Disziplin sind Dinge, auf die großer Wert gelegt wird.

Hernández wird nicht nur als Trainer agieren, sondern auch Schirmherr des Projektes „Boxen gegen Gewalt“ sein, das der Stendaler BoxClub in Zusammenarbeit mit dem Integrationsbeauftragten der Stadt Stendal initiiert hat. In Schulen und Jugendclubs soll das Projekt laufen. Die Kids sollen merken, dass Boxen absolut nichts mit Gewalt zu tun hat. Im Gegenteil. Wer sich die Boxhandschuhe anzieht und gegen den Sandsack schlägt, kann Aggressionen abbauen. Und lernt zudem im Ring, wie es ist, auch einmal der Schwächere zu sein. „Zieht euch die Handschuhe an und boxt. Und kommt als Freunde aus dem Ring!“ Das ist die Botschaft, die Hernández rüberbringen möchte. Das Ziel, das er verfolgt. Auch wenn nicht jede Aggression bekämpft werden könne: Mit dem Projekt kann der Box-Club einiges bewegen. Und mit Yoan Pablo Hernández kann dem Verein noch ein anderes Ziel gelingen: Stendal wieder als Boxstadt bekannt zu machen – über ihre Grenzen hinaus.

VON SABINE LINDENAU