Warnau vor der Wachablösung

Bismark/Warnau. In der Fußball-Landesliga entscheidet sich am morgigen letzten Spieltag die Meisterschaft im direkten Duell zwischen dem SV Westerhausen und dem SV Staßfurt. Ein Thema, mit dem die altmärkischen Vertreter aus Bismark und Warnau nichts zu tun haben.

Die beiden Vereine liefern sich stattdessen ein Fernduell um den letzten noch verbliebenen einstelligen Tabellenplatz.

TuS Schwarz-Weiß Bismark - Einheit Wernigerode (Hin: 0:3). Den Bismarkern kommt morgen die weitaus schwierigere Aufgabe zu. Die Mannschaft von Trainer Dirk Grempler empfängt Einheit Wernigerode. Die Harzer reisen als Tabellendritter an und haben zuletzt drei Siege in Folge feiern dürfen. Dabei erzielte Einheit immerhin zwölf Treffer. Der morgige Gegner ist also in Form und zählt ohnehin nicht zu den Lieblingskontrahenten des TuS. Im Hinspiel unterlag Bismark mit 0:3. Vor eigenem Publikum setzt die Grempler-Elf morgen aber alles daran, sich anständig und möglichst erfolgreich vom eigenen Anhang zu verabschieden. Schließlich wurde die kleine Bismarker Fanschar in dieser Spielzeit wahrlich nicht verwöhnt. Bislang stehen sechs Heimsiege zu Buche. Zudem gilt es, ein wenig Wiedergutmachung zu betreiben, nachdem es in der Vorwoche bei Abstiegskandidat VfB Ottersleben eine 3:6-Niederlage setzte.

SSV Havelwinkel Warnau - SV Stahl Thale (1:0). Das Heimspiel der Warnauer gegen die sang- und klanglos abgestiegenen Thalenser sollte für den SSV Havelwinkel Warnau nur eine Formsache sein. Obwohl das Hinspiel mit 1:0 nur relativ knapp gewonnen wurde, ist davon auszugehen, dass auf heimischem Geläuf gegen den SV Stahl nur wenig schief läuft. Immerhin kann der Aufsteiger aus dem Havelland mit einem Heimsieg seine – für einen Aufsteiger – famose Saison krönen. Drei Punkte am Sonnabend würden einen einstelligen Tabellenplatz, ein positives Torverhältnis und vor allem Platz zwei in der Altmark bedeuten. Es wäre eine kleine Wachablösung in der Region, nachdem die Bismarker zuvor über etliche Jahre die konstant stärkste altmärkische Mannschaft hinter dem 1. FC Lok Stendal stellten.

In dieser Saison hat es Warnau geschafft, am Bismarker Thron zu rütteln. Grundlage dafür war die durchschlagskräftige Offensive um Kevin Schmoock. Der Torjäger steht derzeit bei 16 Treffern und könnte bei weiteren Toren gegen Thale noch bis auf Rang drei der Torschützenliste klettern.

Von Tobias Haack