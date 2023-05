Vincent Opitz siegt mit Deutschem Rekord

Von: Renee Sensenschmidt

Thomas Korell, Vincent Opitz und Maxima Müller bejubeln den WM-Titel. © Privat

Sun City/Klötze – Bei den Weltmeisterschaften im Bankdrücken hat sich Vincent Opitz im südafrikanischen Sun City die Goldmedaille bei den Junioren bis 93 Kilogramm (kg) Körpergewicht gesichert. Ein weiterer Erfolg für die Kaderschmiede des VfB Klötze.

Begleitet von Vereinskamerad Thomas Korell und Freundin Maxima, meisterte der 23-Jährige im ersten Versuch problemlos 220 kg. Anschließend konnte der Altmärker 230 kg nicht nach oben drücken. „Danach waren wir am Diskutieren. Silber absichern oder den Norweger unter Druck setzen und auf 237,5 kg gehen“, berichtete Thomas Korell. Beide entschieden sich für 237,5 kg. Und Vincent Opitz meisterte diese Last, mit der er seinen eigenen Deutschen Rekord um vier Kilogramm verbesserte. Anschließend hatte der Norweger Velte Skundberg noch einen Versuch mit 240 kg, den er mit 2:1-Richterstimmen zunächst auch gültig gewertet bekam. Doch sofort schritt die Jury ein, die den Versuch für ungültig erklärte. Somit ging der Titel an Vincent Opitz. „Es war unbeschreiblich. Zuerst war ich am Boden zerstört, dann kam die Info Weltmeister. Ich kann es nicht fassen, diese Emotionen muss man erleben“, ließ der Altmärker nach dem Sieg in seine Gefühlswelt eintauchen.