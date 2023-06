3. Lauf im Altmarkpokal mit 153 Startern

Von: Renee Sensenschmidt

Hoch und weit ging es in Apenburg auch für Tagessieger Niklas Wojaczek (r., Nummer 329). © Sensenschmidt

Apenburg – Die 1700 Meter lange Motocross-Strecke mit ihren 13 Sprunghügeln und zahlreichen Kurven in Apenburg gehört zu den schönsten und zuschauerfreundlichsten der Region. Am vergangenen Wochenende stand dort der 3. Lauf zum Altmarkpokal 2023 auf dem Programm, in zwölf Klassen wetteiferten insgesamt 153 Starter und auch Starterinnen um die Tagessiege und Punkte für die Gesamtwertung.

„Wir sind mit der Resonanz und dem Verlauf der Veranstaltung superzufrieden. Alles hat hervorragend geklappt“, meinte der Vorsitzende des MSC Apenburg, Stefan Kaul, der sich bei allen Helfern und der Freiwilligen Feuerwehr Apenburg, die die Versorgung der Teilnehmer und Zuschauer absicherte, bedankte. Nach den bisherigen Veranstaltungen in Bismark und Schorstedt zeigte sich auch in Apenburg, dass das Format Altmarkpokal sehr gut angenommen wird. „Wir wollen daran festhalten“, freut sich Stefan Kaul bereits auf das nächste Jahr und hofft, dass 2024 noch weitere Renn-Veranstalter, in diesem Jahr findet der Altmarkpokal noch in Letzlingen (26. August) und im Oktober in Altmersleben statt, hinzukommen.



Stefan Kaul konnte sich auch über die vielen guten Ergebnisse seiner MSC-Mitglieder freuen. Sohn Niklas, Tina Schran, die bei den Frauen ohne Konkurrenz war, Niklas Wojaczek und Andre Kulow wurden nach jeweils zwei Läufen Tagessieger, Philip Kämpfer, Timon Motejat, Christopher Helms, Steffen Luther und Sven Speckhahn fuhren auf das Podest. sen



Ergebnisse



Klasse 2 - Kids 85



1. Niklas Kaul 47 Punkte



2. Philip Kämpfer 47



3. Louis Abel 40



4. Jamie Behrens 36



5. Thorsten May 32



Klasse 3 - Kids Quads bis 250



1. Mika Schulte 50



2. Ben Severin 42



3. Mailow Gründel 42



4. Louis Scholz 34



5. Elisa Gill 34



Klasse 4 - Damen



1. Tina Schran 50



Klasse 5 - Hobby A



1. Nils Tippe 50



2. Pascal Hoffmann 42



3. Timon Motejat 42



4. Adrian Dedens 33



5. Joel Schulz 33



Klasse 6 - MX1



1. Niklas Wojaczek 45



2. Toni Gottfried 44



3. Christopher Helms 36



4. Marian Fober 32



5. Andre Frank 31



Klasse 7 - MX2



1. Gustav Busch 47



2. Tim Dobberkau 45



3. Michel Meletzki 40



4. Hannes Lüders 38



5. Marlon Franz 31



Klasse 8 - Seitenwagen



1. Thomas Haiser 50



2. Tino Uekermann 44



3. Falko Schroeder 40



4. Thomas Ritz 36



5. Asmus Kaschel 32



Klasse 9 - Quads Open



1. Steven Bräuer 50



2. Andre Czibrowski 40



3. Daven Fräßdorf 37



4. Christopher Ott 35



5. Manuel Jenderze 34



Klasse 10 - Senioren



1. André Kulow 50



2. Steffen Luther 44



3. Michael Wölfle 40



4. Jörn Heidrich 34



5. Kai Grieger 33



Klasse 11 - Quad Senioren



1. Rico Grahn 44



2. Dirk Titze 43



3. Sven Speckhahn 43



4. Sven Wunsch-Schmidt 40



5. Marco Braasch 32



Klasse 12 - Kids Quads Open



1. Mio Kleinke 47



2. Paul-Heinz Steinberg 38



3. Ben Wolfram 38



4. Lion Sanftleben 36



5. Nils Kleemann 35



Klasse 99 - Quad B-Lizenz-Fahrer



1. Jordi Gieler 50



2. Niclas Wendt 44



3. Ben Roese 40



4. Leon Tietze 36



5. Tobias Schmidt 32