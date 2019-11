Viele Chancen vergeben

Salzwedel – Es sollte der Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt werden, es wurde ein herber Rückschlag.

Die Futsaler des SV Jeetze Salzwedel verloren am Sonnabend in der NOFV-Regionalliga ihr Heimspiel gegen den bislang sieglosen Tabellenletzten Heidenauer SV mit 3:6 (3:2). Und das völlig unnötig. „Wer so viele Chancen auslässt, der muss sich am Ende nicht wundern, wenn er verliert“, brachte es Trainer Edgar Krug auf den Punkt.

Die Partie begann noch ganz nach den Vorstellungen der Jeetzestädter, für die Kapitän Hossein Nouri die 1:0-Führung erzielte. Doch anschließend verstanden es die Einheimischen nicht, aus ihren spielerischen Vorteilen Kapital zu schlagen. Das rächte sich, mit einem Doppelschlag wendete der HSV das Blatt zum 1:2. Angetrieben von Hossein Nouri fand der SV Jeetze im ersten Abschnitt aber wieder in die Spur, Shahab und Fayaz Nouri sorgten für die 3:2-Pausenführung, die eigentlich viel höher hätte ausfallen müssen.

In der zweiten Hälfte übertrafen sich die Gastgeber dann am Auslassen klarster Möglichkeiten. Der Pfostentreffer von Boman Ali Sheja war vielleicht noch Pech (36.), nicht aber drei Minuten später ein lascher Schuss des gleichen Akteurs auf das leere Tor, sodass ein gegnerischer Verteidiger noch klären konnte. Besser machten es die Gäste, die zum 3:3 ausglichen. In der 32. Minute trat Sheja genau vor den Augen des Stendaler Unparteiischen Karsten Fettback gegen den Torwart nach und sah zurecht die Rote Karte.

In Unterzahl leisteten sich die Salzwedeler zudem ein Foulspiel im eigenen Strafraum, den fälligen Sechsmeter nutzten die Heidenauer zur 4:3-Führung. In der Folge drängten die Krug-Schützlinge auf den Ausgleich, der trotz dickster Möglichkeiten einfach nicht fallen wollte. Allein dreimal Fayaz Nouri und Ebrahim Safi brachten jeweils von Hossein Nouri herrlich freigespielt den Ball aus Nahdistanz nicht im Tor unter. Danach war die Moral der Einheimischen gebrochen, in der Schlussminute netzten die Gäste noch zweimal eiskalt zum ernüchternden 3:6-Endstand ein.

Tore: 1:0 Hossein Nouri (3.), 1:1 Kevin Burger (10.), 1:2 Ammar Alhussen (11.), 2:2 Shahab Nouri (16.), 3:2 Fayaz Nouri (18.), 3:3 Jörg Börisch (32.), 2:4 Wadim Merzljakow (36., Strafstoß), 3:5 Dominic Felgner (40.), 3:6 Mahdi Nazari (40.).

Bes. Vorkommnis: Rote Karte für den Salzwedeler Moman Ali Shejai (35.).

SV Jeetze Salzwedel: Tadjik - H. Nouri, Hashemi, Shejai, F. Nouri (Mohammadi, Ebrahimi, Ahmed, Safi, S. Nouri).

VON RENEE SENSENSCHMIDT