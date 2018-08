Viel investiert, aber nicht belohnt

twe Gardelegen. Trotz der klaren Niederlage konnten die Männer des SSV Gardelegen am Freitagabend mit erhobenem Haupt vom Platz gehen. In der 1.

Runde des Fußball-Landespokals trafen die SSV-Kicker auf den TV Askania Bernburg und mussten sich am Ende mit 0:5 (0:0) geschlagen geben.

Dabei schwang sich der Landesliga-Aufsteiger jedoch zu einer ganz starken Leistung auf, wobei die Gardelegener den Oberligisten speziell im ersten Durchgang vor das eine oder andere Problem stellten. Die Partie hätte dann auch fast direkt mit einem Paukenschlag begonnen. Der Anpfiff war noch gar nicht ganz verhallt, da hatte sich Clemens-Paul Berlin das Leder im gegnerischen Strafraum erobert und spitzelte das Spielgerät auch am Bernburger Keeper vorbei. Doch dieser etwas zu zaghafte Abschluss konnte noch vor der Linie geklärt werden (1.). Und das sollte nicht das letzte Achtungszeichen der Platzherren gewesen sein, denn nach knapp einer Viertelstunde hatte Sascha Gütte die Führung auf dem Schlappen, setzte den Ball jedoch nach einem stark vorgetragenen Angriff knapp über den Kasten (13.). Fünf Minuten später zappelte das Leder dann zwar im Gardelegener Gehäuse, doch der Treffer der Bernburger fand aufgrund einer Abseitsstellung keine Anerkennung. In der 30. Minute war es erneut Gütte, der die dritte hochprozentige Gelegenheit des SSV vergab, denn der Youngster scheiterte freistehend am Keeper der Gäste. Bis zur Pause blieb es beim torlosen 0:0, das für den Oberligisten mehr als schmeichelhaft war. „Wir haben in der ersten Halbzeit eine katastrophale Leistung geboten, wobei wir zur Pause durchaus 0:2 hätten hinten liegen können“, gab Askania-Trainer Karsten Oswald zu.

Nach dem Seitenwechsel machte sich dann aber das kräftezehrende Spiel der Gardelegener mit einer immens hohen Laufleistung bemerkbar. Der Oberligist spielte nun seinen Stiefel gekonnt herunter, ließ Ball und Gegner laufen und zermürbte den SSV konditionell noch weiter. Folgerichtig schlichen sich jetzt auch Fehler in der SSV-Deckung ein, die vom Gegner konsequent genutzt wurden. Tom Fraus brachte Bernburg per Kopf in Führung, ehe Marvin Bogdahn beim Klärungsversuch ein Eigentor unterlief – 0:2. Damit war die Partie dann auch entschieden, wobei der Oberligist in der Schlussphase noch drei weitere Treffer zum 5:0-Endstand nachlegte. „Ich bin mit der Leistung der Jungs absolut zufrieden. Wir haben enorm viel investiert, konnten uns aber leider speziell im ersten Durchgang nicht belohnen. Nach den unglücklichen ersten beiden Gegentoren waren die Jungs dann auch im Kopf nicht mehr frei. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen“, zeigte sich SSV-Coach Norbert Scheinert trotz der Niederlage sehr zufrieden.

• Tore: 0:1 Tom Fraus (53.), 0:2 Marvin Bogdahn (57./Eigentor), 0:3 Fraus (76.), 0:4 Gedeon Groß (77.), 0:5 Dmitrijs Poliscuks (86.).

• SSV Gardelegen: Falk - Maurice Bogdahn (64. Schönfeld), Fehse (71. Winkel), Malek (81. Haxhiu), Berlin, Stottmeister, Marvin Bogdahn, Gütte, Gille, Scheinert, Haak. • Zuschauer: 188.