VfB Klötze darf von der Endrunde träumen

Von: Renee Sensenschmidt

Der Heimwettkampf in der 1. Bundesliga ist für den VfB Klötze stets ein Jahreshöhepunkt. Wettkämpfer, Kampfrichter, Betreuer und Helfer des Vereins haben wieder für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. © Sensenschmidt

Klötze – Angefeuert von zahlreichen Zuschauern erfüllten die Kraftdreikämpfer des VfB Klötze am Sonnabend in der heimischen Zinnberghalle am 2. Wettkampftag der 1. Bundesliga die eigenen Erwartungen und ließen mit 1451,92 Punkten sogar die Vertretungen des Sanssouci Gym Potsdam (1436,26 Punkte) und vom Schwerathletikverein Erfurt (1381,23) hinter sich. In der Gesamtwertung aller Vertretungen aus den beiden Staffeln Nord und Süd liegen die Altmärker auf dem 5. Platz und dürfen weiter von der Teilnahme an der Endrunde der sechs besten Mannschaften träumen.

Bester Klötzer war erneut Patrick Lösel, der insgesamt 506,16 Punkte in die Wertung brachte, obwohl er im Vorfeld gewichtsmäßig „abgespeckt“ hatte, was immer zulasten der Leistung geht. „Trotzdem hat er sein Ergebnis vom 1. Wettkampf bestätigt“, lobte Trainer und Spartenleiter Günter Lüdecke seinen Schützling, der mit 300 kg in der Kniebeuge begann, 220 kg im Bankdrücken folgen ließ und das Kreuzheben mit 280 kg beendete.



Für ein besonderes Highlight sorgte Vincent Opitz, der im Vorfeld der Weltmeisterschaft im Bankdrücken 240 kg auflegen ließ und diese Last auch bewältigte. Das sind 7,5 kg über dem Deutschen Rekord, den er selbst hält. Auch die 255 kg im Kreuzheben hatte der Junior noch nie zuvor gemeistert, die 479,14 Gesamtpunkte sind ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung. „In der Kniebeuge habe ich noch Reserven“, meinte Opitz mit Blick auf die dort erreichten 260 kg. Diese Reserven will er dann nach seinem WM-Start Ende Mai in Südafrika erschließen.



„Über Lennart muss ich staunen“, lobte Günter Lüdecke auch den Auftritt von Nachwuchsheber Lennart Alber, der 310 kg in der Kniebeuge, 180 kg im Bankdrücken und 265 kg im Kreuzheben in die Wertung brachte und damit auf 451,10 Punkte kam. Für die Team-Wertung wurde dieses Resultat aber nicht berücksichtigt, denn Gaststarter Johannes Frenkel (Fermersleber SV), der von seinem Heimtrainer Sven Schäfer unterstützt wurde, steigerte seine Gesamtleistung auf 812,5 kg und kam auf 466,61 Punkte. Der Salzwedeler begann mit 300 kg in der Kniebeuge und ließ im Bankdrücken 187,5 kg folgen. Seinen Wettkampf krönte der angehende Lehrer dann mit 325 kg im Kreuzheben. Und das ohne die Unterstützung der leistungsfördernden Heberhemden, auf die Johannes Frenkel diesmal bewusst noch verzichtet hatte, stehen doch in zwei Wochen für ihn die Deutschen Meisterschaften ohne Equipment auf dem Plan.



Auch ein Fernsehteam des MDR war in Klötze dabei und drehte einen Beitrag für die Sendung „Sachsen-Anhalt-Heute“, der in der Mediathek abrufbar ist. „Das Bundesliga-Finale ist ein Stückchen näher gerückt“, heißt es darin abschließend.

Kraftdreikampf, 1. Bundesliga



1. KSV Mainz 3012,39



2. Sanssouci Gym Potsdam 2989,02



3. Powerlifting Würzburg 2938,27



4. SAV Erfurt 2928,17



5. VfB Klötze 2867,15



6. KSV Essen 2854,21



7. Motor Barth 2840,24



8. SC Oberölsbach 2824,77



9. KG Forchheim/München 2780,41



10. Kraftsport Colonia 2654,94



11. Greifenpower 2611,26



12. KG Hamburg/Herrenburg 2484,90



13. TSV Katzwang 2178,90



14. SG Randersacker 2033,94



Anmerkung: Der Endkampf der sechs besten Vertretungen findet am 1. Juli 2023 bei der punktbesten Mannschaft der Gruppe Süd statt.