VfB Klötze besiegt Kreveser SV überraschend deutlich

Von: Michael Jacobs, Tobias Haack

Tim Zimmermann (vorne) und der Kreveser SV unterlagen auch beim VfB Klötze (l., Pascal Dannies). © Jacobs, Michael

In der Fußball-Landesklasse kommt der Kreveser SV noch nicht so recht in die Spur. Am Wochenende gab es eine unerwartete Klatsche des Vizemeisters in Klötze.

Überraschend deutlich hat der VfB Klötze am Sonnabend in der Fußball-Landesklasse seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Gegen den Kreveser SV gelang im heimischen „Geschwister-Scholl-Stadion“ ein 5:1 (1:1)-Erfolg.



Doch dieser war am Ende der ersten Halbzeit in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten. „Wir haben in der ersten Hälfte in der Vorwärtsbewegung so viele technische Fehler gemacht und Ballverluste gehabt. Wir haben die Kreveser regelrecht zum Toreschießen eingeladen. Es war ganz alleine ihr Unvermögen, dass sie nicht zur Halbzeit schon geführt haben“, analysierte Klötzes Trainer Henry Mühl die ersten 45 Spielminuten. Dabei begann die Partie für den VfB nahezu perfekt. Till Bratke traf aus gut 18 Metern zum 1:0 (5.) ehe Marius Mühl die Chance auf das 2:0 verstolperte (9.).



Wenig später schlugen die Gäste aus Krevese zurück. Die Klötzer konnten zwei lange Bälle in Folge nicht richtig klären. Das nutzte Lars Pieper und traf zum 1:1 (12.). In der Folge hatte der KSV die klar besseren Chancen. Zunächst klärte Jonas Sticherling für den VfB in höchster Not gegen Tim Zimmermann (15.), zehn Minuten später hatte Rudolph Rosenkranz schon alle VfBler inklusive Torwart Felix Reek umspielt, schob den Ball in Richtung verwaistes Tor und drehte praktisch schon zum Jubeln ab. Doch er hatte die Rechnung ohne Maurice Dannies gemacht, der dem Ball noch hinterher eilte und in letzter Sekunde klärte (26.).

Später tauchte Rosenkranz dann nochmal ganz allein vor dem VfB-Kasten auf, traf aber nur den Pfosten (36.). „Wir können locker mit einer 3:1-Führung aus der ersten Halbzeit rausgehen, machen wir aber nicht. Es kann dann natürlich ganz anders kommen. So lief dann irgendwie alles gegen uns“, analysierte Krevese-Coach Holm Hansens treffend. Denn dessen arg ersatzgeschwächte Mannschaft geriet im zweiten Spielabschnitt auf die Verliererstraße. Zunächst bekam die KSV-Defensive Till Bratke nicht in den Griff und der bediente Philipp Homeier, der sich die Chance nicht nehmen ließ – 2:1 (49.). Zwei Minuten später bot sich Tim Zimmermann freistehend die große Möglichkeit zum Ausgleich. Doch er fand seinen Meister im glänzend reagierenden Felix Reek (51.).

Es blieb die letzte nennenswerte Kreveser-Tormöglichkeit. Denn Homeier wurschtelte sich anschließend durch die gegnerische Abwehr und erhöhte auf 3:1 (54.). Damit war das von vielen Ungenauigkeiten geprägte Spiel vollends in Richtung Heimelf gekippt. Und diese spielte sich nun förmlich in einen Rausch. „Wir haben wieder gesehen, dass wir wirklich 90 Minuten Tempo gehen können. Außerdem konnten wir mit Rico Gose und Lucas Kleinecke auch noch Qualität einwechseln, die uns spielerisch weitergeholfen hat“, stellte Henry Mühl fest. Er und sein Team durften dann noch zweimal jubeln, weil Jannik Banse seine Schnelligkeit gut einsetzte. Dieser traf erst selbt zum 4:1 (71.) und holte dann im Laufduell mit Lars Pieper auch noch einen Strafstoß heraus. Diesen nutzte Philipp Homeier dann zu seinem dritten Tor des Tages (81.).

Für die Kreveser kam es indes noch schlimmer. Lars Pieper stoppte den eingewechselten Philipp Homeier regelwidrig durch ein Foul und verhinderte damit eine 100-prozentige Chance auf das 6:1. So blieb Schiedsrichter Paul Lemme keine andere Wahl, als die Rote Karte zu zücken (82.). Damit war für den KSV die zweite Halbzeit endgültig misslungen.