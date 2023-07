VfB „Elbe“ Uetz feiert sein 100-jähriges Bestehen

Von: Tobias Haack

Das Geburtstagsfoto (v. l.): Michael Müller, Olaf Schmilas, Andreas Brohm, Nadine Barnick-Reinhardt, Holger Stahlknecht, Carola Schulz, Marco Lust, Tamara Zieschang, Klaus-Dieter Ruhnke, Patrick Puhlmann. © Verein

Der VfB „Elbe“ Uetz hat am vergangenen Wochenende seinen 100. Geburtstag gefeiert. An prominenten Gratulanten mangelte es ebenso wenig wie an sportlichen Höhepunkten.

Sie haben sich eine lange Vorbereitungszeit gegönnt, alles bis ins kleinste Detail geplant und durften am vergangenen Wochenende endlich feiern. Der VfB „Elbe“ Uetz hat sein 100-jähriges Bestehen zelebriert und blickt mit seinen 150 Mitgliedern auf ereignisreiche Fest-Tage mit zahlreichen Höhepunkten zurück.



Prominente Gäste aus Politik und Sport

Eine besondere Ehre wurde dem VfB auf der offiziellen Festveranstaltung zuteil. Hier gab sich die Prominenz aus Politik und Sport die Klinke in die Hand. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang war ebenso vor Ort wie ihr Vorgänger und FSA-Präsident Holger Stahlknecht. Vom KSB war Präsidentin Carola Schulz angereist, den KFV vertrat Präsident Michael Müller. Auch Landrat Patrick Puhlmann und Einheitsgemeinde-Bürgermeister Andreas Brohm ließen es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren. Der eine oder andere Ehrengast war aber nicht nur zum Händeschütteln da. Wie es sich für ein großes Jubiläum gehört, wurden auch diverse Auszeichnungen in Form von Ehrennadeln vergeben. Hier fanden VfB-Vorsitzender Marco Lust, sein langjähriger Vorgänger Klaus-Dieter Ruhnke sowie die Vorstandsmitglieder Nadine Barnick-Reinhardt und Olaf Schmilas ihre verdiente Anerkennung. Für das Uetzer Vereinsheim gab es das offizielle Relief des DFB zum 100. Geburtstag.



Lüderitz gewinnt Kleinfeld-Turnier

Während die verdienstvollen Spieler vergangener Tage geehrt worden, durfte das aktuelle Uetzer Team auf dem Platz ran. Am Sonnabend war ein Kleinfeld-Turnier mit Teams aus der Region einer von vielen gut besuchten Programmpunkten. Der Sieg ging hier an Eintracht Lüderitz, das ohne Punktverlust durchmarschierte. Auf Rang zwei landete der SV Germania Tangerhütte vor Concordia Rogätz auf dem dritten Platz. Der SV Grieben, Heide Burgstall, Gastgeber „Elbe“ Uetz und die SG Freundschaft Schernebeck folgten auf den weiteren Plätzen.

FCM-Oldies kennen keine Gnade

Als absoluter sportlicher Höhepunkt des Wochenendes war der freundschaftliche Vergleich zwischen einer „Legenden“-Mannschaft des VfB „Elbe“ Uetz und dem Traditionsteam des 1. FC Magdeburg angesetzt. Etliche Besucher waren zu diesem Anlass ins „Oskar-Ruhnke-Stadion“ gepilgert und freuten sich darauf, einstige Landesklasse-Größen wie Jens Ruhnke, Jörn Kiehl oder Ronald Schmidt noch einmal in Aktion zu sehen. Auch der FCM zog natürlich seine Fans an, wenngleich bis auf Christian Beer, Kais Manai und Axel Tyll kaum Kicker dabei waren, mit denen der geneigte Zuschauer am Rand etwas anzufangen wusste.

Dass jedoch jeder Einzelne der Blau-Weißen schon mal höherklassig gekickt haben muss, ließen die Elbe-Städter ihren Gegner von Beginn an spüren. Jubiläumsgeschenke hatte der FCM nämlich nicht im Gepäck. Er spielte die Uetzer phasenweise an die Wand. „Die sind ein bisschen zu gut für uns“, scherzte VfB-Chef Marco Lust.



Am Ende fuhr der 1. FC Magdeburg einen 15:1 (5:0)-Kantersieg ein. Für den Uetzer Ehrentreffer sorgte Jens Ruhnke in der 55. Minute. Bei einer Großchance von Daniel Brandenberger (34.) und einem Lattentreffer von David Mielke (73.) waren noch zwei weitere Tore möglich. Viel mehr ließen die motivierten Gäste aber nicht zu.