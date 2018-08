Verteilte Rollen vor Anpfiff

Der FSV Saxonia Tangermünde zählt in dieser Saison sowohl in der Liga als auch im Altmarkstrompokal zum engsten Favoritenkreis. Heute gastieren Franz Döhmann (links) und Co. bei Weiß-Blau Stendal. Foto: Haack

Altmark. Eine Woche vor dem Start in die neue Landesklasse-Saison steht für die Vereine das erste Pflichtspiel an. Sieben Landesklassisten gehen heute Nachmittag ab 15 Uhr als Favorit in ihre Erstrundenpartien des Altmarkstrompokals der Stadtwerke Stendal.

Für die Außenseiter spricht zumindest, dass sie auf eigenem Platz spielen und dies zu ihrem Vorteil nutzen möchten. Ziel wird es sein, den höherklassigen Gegner mit viel Aufwand so lange wie möglich vor ernste Probleme zu stellen.

Traktor Wust - SV Grieben. Kreisligist Traktor Wust konnte in den Freundschaftsspielen gute Resultate erzielen. Nun geht es zum Auftakt des Altmarkstrompokals gegen den Landesklassisten SV Grieben. Während Wust mehrmals testete, bestritt der SVG nur ein Vorbereitungsspiel und verfügt daher kaum über Matchpraxis. Wust-Coach Guido Bartsch sieht gerade deshalb eine mögliche Chance für sein Team. „Die Saison fängt für beide Mannschaften an. Für uns lief es ganz gut. Wir rechnen uns durchaus etwas aus“, zeigt sich Bartsch mutig.

1. FC Lok Stendal II - Möringer SV. Beim 1. FC Lok Stendal geht es zur Zeit neben dem Platz rund. Nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Mannschaft. Die Lok-Reserve empfängt zu Hause den Möringer SV und wird versuchen, auf dem Platz sportlich für positive Nachrichten zu sorgen.

SpG Havelberg/Kamern - TuS Wahrburg. Nach dem Abstieg aus der Landesklasse in die Kreisoberliga hat sich Havelberg neu formiert. Zur aktuellen Saison wurde mit Empor Kamern eine Spielgemeinschaft gegründet. Bislang scheint das Konzept nach Bewertung der Vorbereitungsphase zu funktionieren. Doch mit dem TuS Wahrburg empfängt man ein ganz anderes Kaliber. Die ambitionierten Wahrburger wollen sich keine Blöße geben und bei der SpG eine Runde weiterkommen.

Weiß-Blau Stendal - Saxonia Tangermünde. Weiß-Blau Stendal kam in der abgelaufenen Saison im Altmarkstrompokal ziemlich weit. Erst im Halbfinale scheiterten die Stendaler am TuS Wahrburg. Damit in dieser Spielzeit nicht bereits nach der Auftaktpartie Schluss ist, muss erstmal die Hürde Saxonia Tangermünde bewältigt werden. Für die Weiß-Blauen gilt es Saxonia-Rückkehrer und Torjäger Lars Korte in den Griff zu bekommen. Korte wird bemüht sein, im ersten Pflichtspiel der Saison einen Treffer zu erzielen, um so einen gelungenen Einstand zu feiern.

Rossauer SV II - Kreveser SV. Der Kreveser SV hat eine schwere Landesklasse-Spielzeit hinter sich gebracht. Gute Erinnerungen dürfte die Elf von Trainer Holm Hansens an den letztjährigen Altmarkstrompokal dennoch haben. Der KSV kam unter die letzten Vier und erhofft sich beim Kreisligisten Rossauer SV II einen positiven Start, um den Schwung zum Liga-Auftakt in einer Woche mitnehmen zu können. Auf der anderen Seite will die Rossauer Zweitvertretung dem KSV den Pflichtspielauftakt auf eigenem Rasen ordentlich vermiesen.

Blau-Weiß Gladigau - Medizin Uchtspringe. Gladigaus Trainer Torsten Dirk nimmt die Außenseiterrolle seiner Mannschaft vor dem Heimspiel gegen Medizin Uchtspringe mit Humor. „Die Chance, die wir nicht haben wollen wir nutzen“, sagt Dirk, der sich aber vor dem Duell nicht bereits vollständig aufgibt und sich etwas überlegt hat: „Wir haben in der Vorbereitung taktisch etwas ausprobiert. Vielleicht wenden wir es an und schauen dann, wo die Reise hingeht.“

Schinner SV Eintracht - Germania Tangerhütte. Die Eintracht aus Schinne und Germania Tangerhütte waren vor kurzem noch Konkurrenten in der Kreisoberliga. Tangerhütte und Trainer Jürgen Dobberkau stiegen auf und sind nun nicht nur aufgrund des Klassenunterschieds leichter Favorit in diesem Duell. Die Ergebnisse der Vorsaison sprechen auch für die Germania: Gegen Eintracht Schinne siegte die Dobberkau-Elf mit 4:0 und trennte sich torlos. Doch der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze.

Von Patrick Nowak