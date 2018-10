Verletzungssorgen für C-Junioren

Altmark. Für die Verbandsliga-Nachwuchsmannschaften des 1. FC Lok Stendal ist es ein durchwachsenes Fußball-Wochenende gewesen. Die A-Jugend bleibt nach dem verlorenen Kellerduell in Sandersdorf nur einen Rang über einem Abstiegsplatz.

Dagegen holten die B-Junioren einen Zähler beim Spitzenreiter: Lok Stendal trennte sich 1:1 von Germania Halberstadt. Ganz übel sieht es bei den C-Junioren aus. Sportlich gab es ein 1:5 gegen den 1. FC Magdeburg. Zudem muss sich der schon personell gebeutelte Kader mit weiteren Verletzungen und Ausfällen herumschlagen.

A-Junioren VL

JFV Sandersdorf - 1. FC Lok Stendal 4:3 (1:0). Nichts war es mit dem zweiten Saisonsieg. Die A-Jugend des 1. FC Lok Stendal hat das Kellerduell am Sonnabend in der Fremde gegen den JFV Sandersdorf mit 3:4 (0:1) verloren. Und bleibt als Neunter mit fünf Punkten auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Robert Deidok schickte den Stendaler Nachwuchs mit dem Pausenpfiff per Führungstreffer mit einem Negativerlebnis in die Kabine (45.).

Davon ließ sich die Lok-Elf nicht beirren und lieferte in Form von Ali Hussein die schnelle Antwort. Er traf zum 1:1 (46.). Den Gästen aus der Altmark gelang es aber nicht, diese Euphorie mitzunehmen, um noch einen draufzusetzen. Stattdessen brachte sich Sandersdorf innerhalb von zehn Minuten in eine gute Ausgangsposition, die am Ende den Sieg einbrachte. Marcel Dropp markierte das 2:1 (57.), ehe Eric Krogmann das 3:1 besorgte (62.). Fünf Minuten später gab es durch Deidok bereits eine Vorentscheidung (67.). Lok Stendals Tore durch Scott Ziesmann (79.) und der 4:3-Endstand von Loranz Balliet (89.) kamen zu spät.

• Tore: 1:0 Robert Deidok (45.), 1:1 Ali Hussein (46.), 2:1 Marcel Dropp (57.), 3:1 Eric Krogmann (62.), 4:1 Deidok (67.), 4:2 Scott Ziesmann (79.), 4:3 Lorenz Balliet (89.).

• 1. FC Lok Stendal: Horn – Ziesmann, Bittner, Hussein, Pfeiffer, Klautzsch, Nabizade (60. Brühahn), L. Balliet, Paucke, M. L. Schmidt, Lüppken.

B-Junioren VL

1. FC Lok Stendal - Germania Halberstadt 1:1 (1:1). Gegen den Tabellenführer Germania Halberstadt hat die B-Jugend des 1. FC Lok Stendal einen Zähler geholt. Dabei wäre womöglich mehr drin gewesen. Die Eisenbahner kamen gut in die Partie. Und gingen früh in Führung (8.). Den Vorsprung konnte der Lok-Nachwuchs bis zur 38. Minute halten. Dann schlug es zum 1:1 ein (38.). Mit jeweils einem Tor auf beiden Seiten ging es in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang konnten sowohl Stendal als auch Halberstadt keine erfolgreichen Nadelstiche setzen. Es blieb bei der Punkteteilung. Während Halberstadt (17 Punkte) weiter als Tabellenerster ohne Niederlage bleibt, festigt Lok mit 13 Punkten den vierten Rang.

• Tore: 1:0 (8.), 1:1 Sami Doci (38.).

• 1. FC Lok Stendal: n. g.

c-junioren

1. FC Lok Stendal - 1. FC Magdeburg II 1:5 (0:1). Bei der 1:5-Niederlage im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg ist die Verbandsliga C-Jugend des 1. FC Lok Stendal erneut vom Verletzungspech eingeholt worden. Lok musste ohne die Langzeitverletzten Oscar Voigt und Jakob Elsner in diese Partie gehen. Zudem hatten die Stendaler weitere angeschlagenen Spieler zu beklagen.

In den ersten Minuten konnten die Gastgeber dem schnellen Kombinationsspiel der Magdeburger wenig Paroli bieten. Nach einem Eckball traf Elias Schültke zur Gäste-Führung (8.). Nach 20 Minuten kam die Lok-Mannschaft besser ins Spiel. Erste Stendaler Torchancen waren zu verzeichnen. Kurz vor der Pause gab es dann den ersten verletzungsbedingten Wechsel bei den Platzherren. Für Tony Sperfeld kam Richard Hoffart.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts waren die Stendaler dann dicht am Ausgleich. Doch das Manko der letzten Wochen im Torabschluss verhinderte einen Treffer. Es folgte der Knackpunkt für die Rot-Schwarzen: Erst traf Magdeburg nach einem Konter zum 0:2 (50.). Kurz darauf mussten mit Robin Ritzmann und Richard Devyatov auch noch zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt passen. Da mit Albert Wolf nur noch ein Spieler zur Verfügung stand, musste der Lok-Nachwuchs das Spiel mit zehn Akteuren zu Ende bringen. Den hinzugewonnen Raum nutzten die Magdeburger jetzt konsequent aus. Sie zogen auf 0:5 davon. In der letzten Spielminute konnte Leopold Lambers zumindest noch den Ehrentreffer erzielen (70.). Die Eisenbahner rutschten auf den elften Rang ab und stehen nun mit fünf Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz.

• Tore: 0:1 Elias Schültke (8.), 0:2 (50.), 0:3 (53.), 0:4 Matti Schauer (56.), 0:5 (60.), 1:5 Leopold Guido Lambers (70.).

• 1. FC Lok Stendal: Schmidt – Sperfeld (35. Hoffart), Friedebold, Becker, Henning, Lambers, Lazovic, Schulz, Ritzmann (50. Wolf), Schlegel, Devyatov.

Von Patrick Nowak