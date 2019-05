Verjüngung beginnt

Arneburg – Vier Spieltage stehen in der aktuellen Saison noch bevor. Fußball-Landesklassist Rot-Weiß Arneburg steckt aber schon in den Planungen für die kommende Spielzeit. Mit Justin Scheer wurde bereits ein Neuzugang verpflichtet.

Der 19-Jährige wechselt von Blau-Gelb Goldbeck an die Elbe.

„Es ist wichtig, dass wir Planungssicherheit haben. Wir haben einen kleinen und relativ alten Kader“, sagt Mario Bittner. Der sportliche Leiter in Arneburg war bis vor wenigen Monaten selbst noch Trainer der 1. Herrenmannschaft. Er ist nicht nur froh, einen jungen Spieler gewonnen zu haben. Er hat auch die Zusage der jetzigen Spieler, in der nächsten Saison auch im rot-weißen Trikot auflaufen zu wollen. „Auch die Älteren fühlen sich wohl bei uns.“ Selbst wenn sie nicht mehr bei jedem Spiel dabei sein können, so sind sie doch wichtige Stützen. Dennoch: „Wir sind jetzt in der Verjüngungsphase. Mit dem Trainer haben wir angefangen.“ Oliver Nagel hat die ambitionierte Mannschaft übernommen. Doch aufgrund von Personalengpässen musste er zuletzt selbst in zwei Pflichtspielen mit auflaufen. Keine optimale Lösung, da er so nicht wirklich eingreifen kann. Das Ziel ist unter Nagel das gleiche geblieben: Wenn alles optimal läuft, soll am Ende Platz fünf herausspringen. Zwischen Rang vier (Saxonia Tangermünde, 37 Punkte) und Rang neun (TuS Wahrburg, 30 Punkte) sei es verdammt eng. Da sei noch alles möglich. RWA steht derzeit mit 35 Zählern auf dem siebten Platz. Auch damit kann Bittner gut leben. Sein Blick geht weiter nach vorn. Den Titel im Altmarkstrompokal zu verteidigen: „Das wäre schon schön.“

Mittelfristig braucht Arneburg einen breiter aufgestellten Kader. Neben Neuzugang Justin Scheer setzt Bittner auf die eigene Jugend. Mehrere B-Junioren rücken in die A-Jugend auf. Und unter ihnen seien durchaus Talente, die das Zeug haben, in der Männermannschaft mitzuspielen. Vielleicht sogar schon in der kommenden Saison. „Wir werden sie mit einbauen, sie werden die Vorbereitung mitmachen“, blickt der sportliche Leiter voraus.

Zunächst gilt es, die aktuelle Spielzeit positiv zu beenden. Am kommenden Sonnabend erwartet Arneburg erst den TuS Wahrburg, danach geht es zum SV Medizin Uchtspringe, ehe im letzten Heimspiel der Osterburger FC zu Gast sein wird. Der Abschluss erfolgt am letzten Spieltag beim Möringer SV. Dieser steht am 8. Juni an. „Wir wollen schon noch ein paar Punkte holen“, sagt Mario Bittner. Auch wenn er selbst nicht mehr coachend an der Seitenlinie steht, so zieht er weiterhin im Hintergrund die Strippen, kümmert sich um die Weiterentwicklung des Vereins. Mit dem Kader der neuen Saison, der aus erfahrenen Spielern und jungen Wilden eine gute Mischung bietet, möchte Arneburg weiterhin das Geschehen in der Fußball-Landesklasse mitbestimmen.

VON SABINE LINDENAU