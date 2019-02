Verdienter Sieg der Höft-Elf

Letzlingen – In Vorbereitung auf die anstehende Rückrunde in der Fußball-Landesklasse absolvierten die Männer des FSV Heide Letzlingen am Sonnabend ein weiteres Testspiel und bekamen es auf heimischem Kunstrasen mit dem TuS Bismark zu tun.

Am Ende setzten sich die Heide-Kicker gegen den Landesligisten verdient mit 4:2 (1:2) durch.

„Aufgrund einer guten zweiten Halbzeit geht der Sieg aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Wir wollten mit hohem Tempo nach vorn spielen und das haben die Jungs sehr gut umgesetzt. Ich bin absolut zufrieden“, freute sich Heide-Coach Dirksen Höft nach dem Schlusspfiff über den Auftritt seiner Mannschaft. Dabei hatte sich für die Zuschauer vor allem das pünktliche Erscheinen gelohnt, denn nach nur zwei Minuten stand es bereits 1:1. Nach gerade einmal 21 Sekunden war Torsten Kühnast zur Stelle, traf zur frühen Letzlinger Führung und erwischte die Bismarker bei frühlingshaften Temperaturen eiskalt. Doch die Gäste aus der östlichen Altmark antworteten postwendend, denn nach einer guten Flanke köpfte Carlo Rämke zum 1:1-Ausgleich ein. Nach knapp einer Viertelstunde war Rämke das zweite Mal erfolgreich und erzielte per Seitfallzieher das 2:1 (16.). Wer nun dachte, in diesem Tempo würde es weitergehen, sah sich getäuscht, denn nach dieser turbulenten Anfangsphase passierte im ersten Durchgang nicht mehr viel. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld und gefährliche Torgelegenheiten waren auf beiden Seiten nicht mehr zu notieren. Somit ging es mit einem 2:1 aus Sicht der Bismarker in die Kabinen.

Nur kurz nach dem Seitenwechsel bekamen die Letzlinger dann einen Strafstoß zugesprochen, den Torsten Kühnast zum 2:2 verwandelte (52.). Und dieser Ausgleich schien die Platzherren zu beflügeln, denn in der Folge wurden die Heide-Kicker stärker und kauften den Bismarkern mehr und mehr den Schneid ab. Christian Wernecke bediente dann Stefan Saluck, der den Ball im Strafraum scharf vor das Bismarker Tor brachte. Beim Klärungsversuch unterlief Timon Motejat jedoch ein Eigentor, was die Letzlinger Führung bedeutete (71.). Nur drei Minuten später traf Günter Ahlfeld dann sehenswert zum 4:2. In der Folge hätten die Platzherren durchaus noch einen oder gar zwei Treffer nachlegen können, doch TuS-Keeper Niklas Kannenberg verhinderte mit seinen Paraden weitere Gegentreffer, sodass es beim 4:2-Erfolg der Letzlinger blieb.

„Wir haben das Spiel eindeutig in der Defensive verloren und auch die Zweikämpfe nicht angenommen. Spätestens nach dem Elfmeter müssen wir das 2:2 irgendwie über die Zeit bringen. Zudem war das offensiv in der zweiten Halbzeit viel zu wenig und eines Landesligisten nicht würdig. Wir haben noch jede Menge Arbeit vor uns“, nahm Bismarks Co-Trainer Christoph Grabau nach der Partie kein Blatt vor den Mund.

Tore: 1:0 Torsten Kühnast (1.), 1:1, 1:2 Carlo Rämke (2., 16.), 2:2 Kühnast (52./Strafstoß), 3:2 Timon Motejat (71./Eigentor), 4:2 Günter Ahlfeld (74.).

FSV Heide Letzlingen: Lübke - Mertens, Bock, Benecke, Schmidt, Wernecke, Ahlfeld, Saluck, Knackmuß, Ehrecke, Kühnast (Oelze, Pawlowsky, M. Schlamann, Lamprecht).

TuS Bismark: Kannenberg - Köhn, Sikulskyi, Mayer, Rämke, Metzger, L. Motejat, Grempler, Fichte, Gagelmann, T. Motejat (Wagener, Grabau).

VON TOBIAS WEBER