Wie der Vater, so die Söhne

Binde – „Ich habe viel Zeit mit meinen Kindern auf dem Trecker und der Kegelbahn verbracht. “ Landwirt Wolfram Albrecht hat sich dem Kegeln verschrieben und seine Leidenschaft für diesen Sport auch an seine beiden Söhne Richard und Ludwig vererbt.

Das Albrecht-Trio schiebt alles andere, als eine ruhige Kugel. Sie haben mit ihren guten Leistungen großen Anteil an den zahlreichen Erfolgen des SV Binde.

Im Alter von zwölf Jahren begann der heute 48-Jährige in Binde mit dem Kegelsport. Nach einer Pause von zehn Jahren und einem kurzen Abstecher zum Fußball, steht Wolfram Albrecht seit Mitte der 90er-Jahre bis zu dreimal in der Woche auf der Kegelbahn in Binde. „Ich nehme mir die Zeit, Kegeln ist ein guter Ausgleich zur Arbeit“, so der Schernikauer, der sich dank seines Trainingsfleißes zu jeder Zeit mit den besten Bohlekeglern des Vereins messen kann. „Die große Leistungsdichte bei uns ist ein Ansporn. Man will an den eigenen Leuten vorbei“, erklärt Wolfram Albrecht seine Motivation. Und der größte sportliche Erfolg? „Das war die Übergabe des Trikots unserer ersten Mannschaft.“

Wolframs ältester Sohn Richard hat sich inzwischen zur Nummer eins im Verein gemausert, in der abgelaufenen Saison der 2. Bundesliga, Staffel II, war der 22-Jährige der beste Einzelkegler. Mehrfach schob Richard Albrecht den Tagesbestwert, 9,6 Punkte erzielte er im Durchschnitt aller 14 Bundesliga-Partien. „Das ist stark, denn um 134 Punkte zu erreichen, muss man auch auf fremden Bahnen gute Leistungen bringen“, lobt Teamkapitän Alf Schernikau.

„Mein Vater hat mich mitgenommen“, erinnert sich Richard an seine Anfänge als Siebenjähriger. Und Wolfram Albrecht formte als Trainer eine erfolgreiche Jugend-Mannschaft, zu der noch Dustin Schulze, Ronny Verschure, Noel Bertram und später auch Ludwig Albrecht gehörten. Die Binder mauserten sich zu den besten Nachwuchskeglern im Bundesland. Richard Albrecht schaffte es sogar in die nationale Spitze und hat für Deutschland in der Jugend A und kürzlich bei den Männern bereits zwei Länderspiele bestritten. Nach seinem ersten Landesmeistertitel durfte Richard 2011 erstmals bei einer Deutschen Meisterschaft starten, auf der Anlage in Uelzen sprang ein zwölfter Platz heraus. Vor drei Jahren wurde der Binder, der derzeit in Rostock Landwirtschaft studiert, erstmals DM-Dritter und im Vorjahr zweimal DM-Vizemeister auf der Bohle und den 3-Bahnen. Das Richard nicht nur auf den gewohnten Bohlebahnen, sondern auch auf Asphalt- und Scherebahnen zurechtkommt, liegt an den Trainingsmöglichkeiten im IDA in Arendsee (Asphalt) und in der Gaststätte Kamieth in Winterfeld (Schere).

Sein drei Jahre jüngerer Bruder fand sich ebenfalls früh auf einem Traktor und auf der Kegelbahn wieder. „Der wird noch besser“, sah Alf Schernikau einst ein noch größeres Potenzial beim jüngsten Albrecht-Spross. Mehrere Landesmeistertitel und ein fünfter Platz bei einer Deutschen Meisterschaft bestätigen diese Aussage. Doch anders als der große Bruder, der bei Eintracht Mechau nebenher Fußball spielt, jagt Ludwig beim Kreisoberligisten Rot-Blau Sanne als Stürmer dem runden Leder mit großer Leidenschaft hinterher. Fußball ist bei ihm die Nummer eins, erst danach kommt das Bohlekegeln. Seine Wettkämpfe im Kegeln bestreitet der Altmärker, der derzeit eine Lehre zum Land- und Baumaschinen-Schlosser absolviert, momentan nahezu ohne jede Trainingsvorbereitung. Beim abschließenden Bundesliga-Duell gegen NKC/Iduna Berlin II stand Ludwig Albrecht als Ersatzmann bereit. Sein Einsatz wäre für den SV Binde kein Risiko gewesen, den Ludwig schob nach dem Wettkampf gute 876 Holz. Und das ohne Training.

Wer die drei Albrechts auf ihrem Hof in Schernikau nicht antreffen sollte, für den hat Ehefrau und Mutter Daniela einen Tipp. „Meine Männer sind auf dem Traktor, auf der Kegelbahn oder dem Fußballplatz.“

VON RENEE SENSENSCHMIDT