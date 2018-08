Ungewisser Start in Staaken

Stendal. Die Generalprobe gegen Mecklenburg Schwerin (5:0) lief perfekt. Der kurzfristige Test unter der Woche gegen Landesklassist Osterburger FC (0:0) warf Fragen auf.

Wenn der 1. FC Lok Stendal morgen Nachmittag ab 14 Uhr zu seinem ersten Spiel der neuen Oberliga-Saison beim SC Staaken antritt, weiß er überhaupt nicht, wo er steht.

Zudem ist die Nord-Staffel für die Altmärker absolutes Neuland, der Gegner komplett unbekannt. Obwohl es nach einer erfolgreichen Saison im Süden das zweite Oberliga-Jahr in Folge ist, fühlen sich die Stendaler nach eigenem Bekunden wie ein Aufsteiger.

Dementsprechend zurückhaltend gehen die Altmärker die neue Spielzeit an. Trainer Sven Körner hat die Vorbereitung genutzt, seinem Team eine neue Grundordnung zu verpassen. Aus einem 5-4-1-System agierend, soll künftig die Absicherung des eigenen Tores oberste Priorität genießen. So auch morgen gegen Staaken, am Rande Berlins. „Für uns ist es wichtig, gut zu verteidigen und unser Spiel konzentriert durchzuziehen. Offensiv wollen wir überfallartig kontern und dem Gegner somit weh tun“, lässt sich Körner in seinen Matchplan schauen.

Die Chancen, ähnlich wie im Vorjahr, mit einem guten Saisonstart die Basis für ein erfolgreiches Jahr zu legen, sieht Körner – aller Unkenrufe zum Trotz – als gegeben an. Die Berliner Fachzeitschrift „Fußballwoche“ hatte den 1. FC Lok beispielsweise als einen der heißesten Abstiegsanwärter getippt. „Wir bleiben da ganz ruhig und halten im Trainerteam und mit den Spielern an unserem Plan fest“, kommentiert Körner die ersten Abgesänge auf seine junge Mannschaft. Die Grundstimmung der Stendaler sei vor dem Saisonstart nämlich unverändert positiv. Die Mannschaft brenne darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht. „Wir haben in den Tests gesehen, dass die Jungs schon viele Dinge gut umsetzen. Deshalb bin ich absolut positiv gestimmt“, sagt Körner.

In Staaken muss der 1. FC Lok auf Lukas Breda (Hand-OP), Vincent Kühn (erkrankt) und Neuzugang Kevin Dagnet (noch nicht spielberechtigt) verzichten. Auf die Start-Elf dürften diese Ausfälle nur wenig Auswirkungen haben. Im Laufe der Vorbereitung hatten sich andere Namen in den Vordergrund gespielt. Bis auf Neuzugang Sebastian Hey, der im Abwehrzentrum schon jetzt gesetzt ist, sind es vor allem die Leistungsträger der Vorsaison, die wieder das Gerüst bilden. Gute Chancen auf einen Platz in der Anfangsformation hat auch Youngster Max Salge, der nach dem Abgang von Rechtsverteidiger Martin Gebauer eine sinnvolle Option auf der rechten Bahn ist. Offensiv deutet vieles auf Martin Gödecke im Zentrum und Niclas Buschke und Martin Krüger auf den Außen hin.

Gespielt wird in Staaken während der gesamten Saison auf Kunstrasen. Ein Nachteil für die Stendaler, wie Trainer Sven Körner meint. Die Staakener erwartet er im Gegenzug besonders heimstark. Allerdings hat der SC ähnlich wie Lok einen personellen Umbruch hinter sich und zahlreiche Akteure aus dem eigenen Nachwuchs eingebaut. Auch der Vorjahres-Fünfte dürfte deshalb mit Fragezeichen in die Partie gehen.

Von Tobias Haack