Unattraktives Remis in Tangermünde

Torsten Kühnast (links) kam mit Heide Letzlingen in Tangermünde nicht über ein 0:0 hinaus.

Tangermünde. Landesklasse-Herbstmeister Heide Letzlingen hat einen Sieg zum Rückrunden-Auftakt verpasst. Die Mannschaft von Trainer Dirksen Höft kam bei Saxonia Tangermünde nicht über ein 0:0 hinaus.

In der Anfangsphase war Heide noch die bessere Mannschaft, kam unter anderem durch Christian Wernecke (2.) zu guten Möglichkeiten. Mit zunehmender Spieldauer verlor Letzlingen jedoch den Faden. Tangermünde hielt kämpferisch dagegen, fand aber offensiv kaum statt.

Die beste Chance der Saxonen war dennoch eine hochkarätige: In der 51. Minute tauchte Lars Korte halblinks im Strafraum auf, scheiterte aber aus spitzem Winkel am Pfosten. Viel mehr geschah vor 90 Zuschauern im Tangermünder Stadion „Am Wäldchen“ nicht mehr. Die torlose Punkteteilung war leistungsgerecht.

Die weiteren altmärkischen Ergebnisse des Sonnabends:

Oberliga TeBe Berlin - Lok Stendal 4:0 (1:0)

Landesliga Havelwinkel Warnau - SV Staßfurt 4:2 (2:0) S-G Bernburg - TuS Bismark 0:0 SSV Gardelegen - MSV Börde 3:0 (3:0)

Landesklasse G. Tangerhütte - Osterburger FC 2:2 (0:1) GW Potzehne - MTV Beetzendorf 2:1 (0:0) E. Salzwedel - TuS Wahrburg 2:3 (1:1) RW Arneburg - SV Liesten 1:0 (0.0) Kreveser SV - Möringer SV 1:2 (0:2) SV Grieben - M. Uchtspringe 1:1 (0:0)

Von Tobias Haack