Die Überraschung ist ausgeblieben

Köln/Magdeburg. Die Vorzeichen waren klar. Alles andere als ein Heimsieg für den haushohen Favoriten wäre eine Überraschung, wenn nicht gar eine Sensation. Im fast ausverkauften Rhein-Energie-Stadion wollte sich der 1. FC Magdeburg heute im Montagabendspiel vom 1. FC Köln, der Torfabrik der Liga, aber nicht abschießen lassen.

Doch die Sensation blieb aus. Der Zweitplatzierte schlug den 17. der Zweitliga-Tabelle mit 3:0 (1:0).

Trainer Michael Oenning brachte in diesem letzten Spiel der Hinrunde exakt die gleiche Startelf wie gegen Union Berlin. Ein Novum in dieser Saison. Doch seine Elf schien in den Anfangsminuten von der Atmosphäre beeindruckt. Die Geißböcke machten enorm viel Druck. Nach nicht einmal zwei Minuten rettete Torwart Alexander Brunst, als sich Jhon Córdoba nach Fehlern in der Magdeburger Innenverteidigung gut in die Box vorspielte und abzog. Der FCM tat sich schwer, aus der eigenen Hälfte herauszukommen. Nach gut acht Minuten legten die Blau-Weißen die Nervosität aber ab und setzten durch Felix Lohkemper das erste Ausrufezeichen. Doch der Stürmer wartete kurz vor dem Torwart stehend einen Moment zu lange, so dass sein Schuss geklärt werden konnte. In der Folge wurde es ein Spiel auf Augenhöhe. Der 1. FCM versteckte sich keineswegs. Bis Córdoba wieder vor Brunst auftauchte. Zweimal konnte Magdeburgs Keeper zuvor halten, doch im dritten Nachsetzen stand der Kölner genau richtig und netzte in der 32. Minute zum 1:0 ein. Bei diesem Spielstand blieb es bis zur Pause.

Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff klingelte es erneut im Magdeburger Kasten. Dominick Drexler lupfte den Ball in die Maschen, nachdem ein Rettungsversuch von Dennis Erdmann per Kopf genau auf seinem Kopf gelandet war. Sein sehenswerter Lupfer war für den auf der Linie stehenden Rico Preißinger nicht zu halten. Brunst war zu weit rausgerückt. Bei weiteren Chancen der Torfabrik hielt der FCM-Schlussmann indes hervorragend. Möglichkeiten für die Oenning-Elf blieben in der zweiten Halbzeit aus. Drei Minuten vor Abpfiff konnte sich der eingewechselte Nils Butzen mit einem Freistoß auf Christian Beck in Szene setzen. Doch dessen Kopfball fand sein Ziel nicht. In der Nachspielzeit kam dann auch noch Kölns Torjäger Simon Terodde zu seinem Treffer. So gewann der 1. FC Köln mit 3:0. Der 1. FC Magdeburg hat sich achtbar geschlagen, wurde zumindest nicht abgeschossen. Die entscheidenden Punkte im Abstiegskampf muss er sich anderswo holen.

Von Sabine Lindenau