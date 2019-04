Überragende Resonanz

Letzlingen – Die 30. Auflage und damit das große Jubiläum findet eigentlich erst im kommenden Jahr statt, doch von den Rahmenbedingungen hätte dieses auch gut und gerne schon am Sonnabend über die Bühne gehen können.

Perfektes Wetter und mit gut 350 Läuferinnen und Läufern eine wahnsinnige Resonanz. Kurzum: Der 29. Kaisersteinlauf in Letzlingen kann und muss als voller Erfolg bewertet werden.

„Wir sind absolut zufrieden. Das Wetter hat gepasst und die Resonanz war überragend. Wir haben von allen Seiten nur positives Feedback bekommen“, freute sich Sandra Schulz, die mit ihrem Team die organisatorischen Fäden fest in der Hand hält.

Teilnehmerrekord bei den Bambini

Bereits beim Bambinilauf herrschte am Start ein dichtes Gedränge, denn hier nahmen insgesamt 27 Kinder die 400 Meter in Angriff. „Das ist in den 29 Jahren absoluter Rekord. Wir freuen uns natürlich, dass so viele kleine Kinder mit von der Partie waren“, war Sandra Schulz auch mit etwas zeitlichem Abstand immer noch überwältigt. Und der Zuspruch riss auf bei den Wertungsstrecken für den Elbe-Ohre-Cup nicht ab. Im Nachwuchsbereich über 1,3 und 2,9 Kilometer gingen nämlich knapp 70 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke. Die Siege gingen dabei übrigens jeweils in die östliche Altmark. Während Marc Schlüter (SV Germania Tangerhütte) über 1,3 Kilometer die Nase vorn hatte, kamen Justeen Becker (Stendaler LV) und Janis Sczepanek (SV Halle) über 2,9 Kilometer zeitgleich ins Ziel.

Hafiz Sardari mit gehörigem Vorsprung

Allein fast 260 Teilnehmer zählten die Organisatoren auf den beiden Hauptstrecken über 6,5 und 11,3 Kilometer. Dabei musste der Start um gut zehn Minuten nach hinten verschoben werden. „Wir hatten noch so viele Nachmeldungen, dass wir kaum hinterhergekommen sind. Aber wir wollten natürlich allen die Möglichkeit geben, am Lauf teilzunehmen“, berichtet Schulz. Auf beiden Distanzen gab es am Ende übrigens auch klare Sieger. Jörg Friese (VLG Magdeburg) war über 6,5 Kilometer nicht zu schlagen und auf dem langen Kanten über 11,3 Kilometer gewann Hafiz Sardari (Eine-Welt-Läufer) mit knapp einer Minute Vorsprung auf Yves Löbel, dem „nur“ der zweite Platz blieb.

Eine Premiere gab es übrigens auch, denn beim 29. Kaisersteinlauf kamen erstmals zwei Radfahrer zum Einsatz, die die beiden jeweils Führenden über 6,5 und 11,3 Kilometer begleiteten. Die beiden Letzlinger Mario Wogand und Sören Albustin mussten dabei aber schon ordentlich in die Pedalen treten. „Das kam sehr gut an, sodass wir auch in Zukunft beibehalten werden“, so Schulz.

Alle Ergebnisse des 29. Kaisersteinlaufes sind im Internet unter www.elbe-ohre-cup.de zu finden.

VON TOBIAS WEBER