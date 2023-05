TuS Wahrburg springt seinem Schicksal vorerst von der Schippe - 3:1

Von wegen Abstieg!

+ © Haack Felix Pitzner (rechts) ging beim Wahrburger Sieg gegen Schönebeck voran. © Haack

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Tobias Haack schließen

Der TuS Wahrburg hätte am vergangenen Sonnabend vorzeitig aus der Landesliga absteigen können. Gegen Spitzenteam Schönebeck schien der Niedergang vorprogrammiert, doch es kam anders.

Der TuS Wahrburg hat am Sonnabend den vorzeitigen Abstieg aus der Fußball-Landesliga abgewendet. Nach dem verlorenen Schlüsselspiel in Irxleben vor Wochenfrist (1:2) hätte die Stendaler an diesem Wochenende das bittere sportliche Schicksal ereilen können, doch die Rückkehr in die Landesklasse wurde mit einem überraschenden, aber nicht unverdienten 3:1 (1:0)-Heimsieg gegen Union Schönebeck aufgeschoben.



Motivierter Griff nach dem letzten Strohhalm

Von Beginn an wirkte die Mannschaft von Trainer Daniel Fest voll motiviert. Von der Verunsicherung der vergangenen Wochen und Monate war nichts zu spüren, Wahrburg war der Herr im eigenen Haus. Zwar vergab Schönebecks Erik Nordmann die erste Chance des Spiels (4.); von diesem kleinen Wackler aber ließ sich der TuS nicht beirren.

Und auch das Spielglück war dem Tabellenletzten zur Abwechslung mal wieder hold: Nach einer Flanke von Pascal Wennrich unterlief Tobias Brock ein Eigentor (12.). Noch eine gute Kopfballchance von Justin Dehnecke galt es zu überstehen (21.), danach lieferte Wahrburg die beste Halbzeit der Rückrunde ab. Vor allem Felix Pitzner und Tobias Heyder waren im Konterspiel nur schwer zu verteidigen. Das mögliche 2:0 ließen sie aber drei Mal liegen (32., 40., 41.).



Überzeugende erste Halbzeit

Zur Pause gab es für die Fest-Elf warmen Applaus von den 51 Zuschauern, für Union in der Kabine jedoch ein Donnerwetter von Trainer André Hoof. Seine Ansprache wirkte. Abschnitt zwei gehörte den Gästen, die nun wütend anliefen, einige Halbchancen kreierten, aber das perfekte Mittel nicht fanden.

Torhüter heitern die Schlussphase auf

In der 71. Minute entschied sich schließlich die Partie: Denny Piele hatte den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber am überragend reagierenden Bryan Giebichenstein. Aus dessen Parade entwickelte sich ein Konter, den Pitzner zum 2:0 vergoldete. Bei diesem Ergebnis sollte es nicht bleiben. In der Nachspielzeit gönnten sich beide Keeper noch je einen groben Patzer, sodass Benny König für Schönebeck (90.+1) und Kevin Assmann (90.+3) für Wahrburg noch trafen. Ein kurioses Ende für ein Spiel, das der designierte Absteiger verdient für sich entschied.



„Das Spiel war schon optimal, heute hat irgendwie alles gepasst. Das war wirklich ein top Spiel von uns, vor allem in der ersten Halbzeit“, freute sich Trainer Daniel Fest über das unverhoffte Erfolgserlebnis seiner Elf.

Tore: 1:0 Tobias Brock (12./Eigentor), 2:0 Felix Pitzner (73.), 2:1 Benny König (90.+1), 3:1 Kevin Assmann (90.+3).

TuS Wahrburg: Giebichenstein - Burghard, Köhn, Werner, Rieke - Radelhof, Kroschel, Gast - P. Wennrich (77. Assmann), Pitzner, Heyder (85. Schnee).