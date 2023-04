TuS Bismark genügt eine starke Halbzeit beim TuS Wahrburg

Von: Tobias Haack

Pflicht erfüllt: Bismarks Mannschaft war nach dem Tor zum 3:1 erleichtert. © Haack, Tobias

Der TuS Bismark ist in der Fußball-Landesliga seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat bei Schlusslicht Wahrburg mit 3:1 gewonnen. Ausschlaggebend waren gute Standards und ein Impuls von der Bank.

Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hat am Sonnabend das ostaltmärkische Landesliga-Derby beim TuS Wahrburg mit 3:1 (0:1) gewonnen. Der neue Tabellendritte spielte zunächst eine gruselige erste Hälfte, ehe nach dem Seitenwechsel dank guter Standards und noch besserer Joker doch noch der dreifache Punktgewinn gelang. Für Schlusslicht Wahrburg schwinden derweil die Hoffnungen auf den Klassenerhalt.



Es lief die 77. Spielminute, da hatte Bismarks Stanislav Filatov sein Tagwerk verrichtet. Angeschlagen schlich er vom Platz, für ihn kam Florian Täger. Der Futsal-Kicker, der sich im Winter den Bismarkern angeschlossen hatte, war selbst erst zur Pause gekommen, nun ging es nicht mehr weiter. Musste es auch nicht, denn Filatov hatte seine Zeit auf dem holprigen Wahrburger Rasen sinnvoll und effizient genutzt. Zunächst narrte er Marcel Werner mit einer Körpertäuschung und holte somit den Strafstoß heraus, den Philipp Grempler zum 1:1 verwandelte (58.). Später schlug er in einem Konter den Haken nach innen, zog trocken flach ab und machte mit dem 3:1 für seine Farben alles klar (75.).

Die zweite Halbzeit spricht für sich, da waren wir mit Abstand die bessere Mannschaft.

Eingewechselt, Spiel gedreht, ausgewechselt. So kann es gehen. „Wir haben überlegt, ob er von Anfang an spielt, jetzt sind wir froh, dass er die 25 Minuten auf dem Platz war. Er ist ein guter Junge“, kommentierte Bismark-Trainer Artem Sikulskyi den Auftritt seines entscheidenden Jokers.



Dass Filatov überhaupt diese Rolle zukommen musste, lag an einer denkbar schwachen ersten Hälfte des Favoriten. Wahrburg war es, dass den nötigen Biss zeigte und sich die 1:0-Pausenführung verdiente. Schwarz-Weiß blieb gänzlich ohne Torchancen, für die Heim-Elf staubte Pascal Wennrich nach einem Freistoß ab (43.). Die Mannschaft von Trainer Daniel Fest war gut organisiert und ärgerte die Gäste gehörig.



Wir haben ein bisschen Pech momentan. Aber wir schießen auch einfach zu wenig Tore.

Mit Beginn der zweiten Hälfte stand aber ein anderer Gast auf dem Platz. Die Bismarker pressten höher und spielten schneller. Wahrburg wehrte sich nach Kräften, kam aber nun häufig den Schritt zu spät. Dem Strafstoß zum 1:1, folgte ein direkter Freistoßtreffer Philipp Gremplers zum 1:2 (58.). Wenig später zog dann Filatov den Stecker. „Die zweite Halbzeit spricht für sich, da waren wir mit Abstand die bessere Mannschaft“, befand Artem Sikulskyi.



Daniel Fest sah „eine überragende erste Halbzeit“ seiner Elf und nach der Pause einen Rückfall in alte Muster. Die Konstanz über 90 Minuten geht seinem Ensemble ab. Hinzu kommen Undiszipliniertheiten wie Nils Lautenschlägers Platzverweis (75.). Fest setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte. Nur zwei Verteidiger blieben hinten, der Rest stürmte. Einen Effekt hatte das volle Risiko nicht mehr. „Wir haben das Pech im Moment. Aber wir schießen auch zu wenig Tore“, so Fest. Ein Joker wie Filatov würde ihm wohl helfen.

Tore: 1:0 Pascal Wennrich (43.), 1:1, 1:2 Philipp Grempler (58./FE, 71.), 1:3 Stanislav Filatov (75.).

Bes. Vorkommnis: Rote Karte für Nils Lautenschläger (75./Wahrburg).

TuS Wahrburg: Giebichenstein - Lautenschläger, Köhn (86. Schmidt), Werner, Rieke (88. Burghard) - Gast, Radelhof (54. Assmann) - Karaterzyan, Wennrich (82. Zimmermann), Eßmann - Heyder.

TuS SW Bismark: Kavalenka - Buksovs, Motejat, Tyshchenko, Fuhrmann - Scherer (82. Voigt), Hohmann, Lange (46. Filatov, 77. Täger), Mayer - Grempler, Cherchenko.