TuS Bismark: Erfolgreich - und doch nicht komplett glücklich

Von: Tobias Haack

Artem Sikulskyi macht die Verletzungsanfälligkeit seines Teams zu schaffen. © Haack, Tobias

In der Fußball-Landesliga ist der TuS Bismark drauf und dran, seine erfolgreichste Saison seit über zehn Jahren zu spielen. Dennoch hat Trainer Artem Sikulskyi etwas, das ihn beschäftigt.

Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hat in der Fußball-Landesliga mit einem 3:2-Sieg bei Union Schönebeck seinen dritten Tabellenplatz gefestigt. Vier Spieltage vor dem Saisonende winkt dem altmärkischen Dino der siebenten Liga sein bestes Abschneiden seit über zehn Jahre – und dennoch ist die Stimmung bei Erfolgstrainer Artem Sikulskyi getrübt. Die Gründe: personelle Probleme und die zunehmende Unzufriedenheit mit der Mini-12er-Staffel.



Die Reserve geopfert

„So etwas habe ich im Fußball noch nicht erlebt“, sagte Sikulskyi am vergangenen Wochenende nach den Big Points in Schönebeck. Gemeint war damit nicht etwa die starke kämpferische Leistung seines Teams oder deren beeindruckende Kaltschnäuzigkeit an diesem Nachmittag, sondern die aktuelle Personalsituation am Waldstadion. Knapp 20 Ausfälle hatten die beiden Bismarker Männerteams im Vorfeld des Spieltags zu beklagen – die meisten davon aus Verletzungsgründen.

Der TuS Schwarz-Weiß kriecht auf dem Zahnfleisch und musste unpopuläre Entscheidungen treffen. Wie üblich in solchen Fällen wurde die zweite Mannschaft geopfert. „Es gab keine Alternative, wir mussten ihr Spiel absagen“, erklärte Sikulskyi. In der Kreisoberliga schenkte Bismark II sein Gastspiel in Goldbeck ab, damit die Landesliga-Auswahl überhaupt halbwegs konkurrenzfähig gen Süden aufbrechen konnte. Spaß macht das nicht und auch das positive Ergebnis im Schönebecker Stadion konnte nicht über die Probleme hinwegtäuschen.



Weniger ist doch nicht immer mehr

Auf den ersten Blick mutet die Personalnot der ersten Bismarker Mannschaft eigenartig an. Schließlich haben die Landesliga-Kicker gerade einmal 18 Ligaspiele in den Knochen. Kein Vergleich also zur Landesklasse (25) oder gar Verbandsliga (31). Doch Artem Sikulskyi sieht die aktuelle Notlage seines Kaders genau darin begründet. Seine These: Die lange Winterpause war Gift für die Fitness der Spieler.

„Es ist sehr problematisch! Du merkst jetzt, dass die dreieinhalb Monate Winterpause von November bis März gefährlich für die Gesundheit der Spieler sind“, kritisiert Sikulskyi. „Das funktioniert nicht, und ich sehe es ja auch an den anderen Mannschaften. Da stehen auch immer nur 13 oder 14 Leute jede Woche auf der anderen Seite. Der Verband muss sich Gedanken machen, so kann es nicht weitergehen.“



Mini-Landesliga bleibt vorerst bestehen

Auf eine schnelle Verbesserung und die Rückkehr zur Vor-Corona-Staffelstärke darf Sikulskyi zur neuen Saison nicht hoffen. Sachsen-Anhalts Fußballverband (FSA) hat den Rahmenterminplan für die Spielzeit 2023/24 bereits veröffentlicht und darin explizit geschrieben, das Veränderungen in der Landesliga erstmal noch nicht angedacht sind. „Die Landesliga wird auch in der neuen Saison voraussichtlich im gleichen Modell ausgetragen“, heißt es vom FSA.



Anspruchsvolles Restprogramm

Der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die übrigen Landesliga-Vereine werden sich weiter mit einer kurzen Saison arrangieren müssen. Sportlich ist dies für den TuS offensichtlich ja auch kein Problem. Platz drei ist für die Schwarz-Weißen ein Top-Ergebnis, das es in den kommenden Wochen zu verteidigen gilt. „Der dritte Platz ist gut, aber wir haben eher schon die nächste Saison im Blick“, rückt Artem Sikulskyi das Tabellenbild in den Hintergrund.

Vor ihm und seinem Team liegt schließlich auch ein knackiges Restprogramm. Mit Heyrothsberge (H/4.), Ottersleben (A/1.), dem MSV Börde (H/5.) und Havelwinkel Warnau (A/2.) warten bis zur Sommerpause ausschließlich Spitzenteams. Mit welchem Personal Bismark den Saisonendspurt angeht, wird sich von Woche zu Woche entscheiden. In Schönebeck haben sich übrigens Philipp Grempler und Igor Tyshchenko verletzt.