TuS träumt, Salzwedel verkürzt

TuS Bismark bezwingt Eintracht Salzwedel mit der nötigen Portion Glück

Von: Tobias Haack, Renee Sensenschmidt

Philipp Grempler (links) gelang mit dem TuS der Auftaktsieg gegen Kevin Gebert und Salzwedel. © Sensenschmidt, René

Zum Auftakt der neuen Landesliga-Saison hat der TuS Bismark das Derby bei Aufsteiger Eintracht Salzwedel mit 2:1 gewonnen. So überlegen wie nach der Vorbereitung vermutet, waren die Gäste aber nicht.

Zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Landesliga verlor Aufsteiger Eintracht Salzwedel am Sonntag auf dem heimischen „Flora-Sportplatz“ das Altmarkderby gegen den TuS Schwarz-Weiß Bismark mit 1:2 (0:2). „Nicht das bessere, sondern das clevere Team hat gewonnen“, ärgerte sich Eintracht-Trainer Helge Kietzke.

Die Eintracht im Alu-Pech

Dessen Elf zeigte 25 Minuten lang eine gute Vorstellung, die man der Eintracht nach den Leistungen in der Vorbereitung nicht unbedingt zugetraut hatte. Kapitän Pascal Kreitz traf bereits nach zwei Minuten den Pfosten des gegnerischen Tores, beim Kopfball von Luca Nowak rettete Aleksejs Buksovs für die Gäste (6.). „Wir waren zu Beginn sehr nervös und konnten nicht an unsere guten Leistungen aus den Testspielen anknüpfen“, stellte TuS-Coach Artem Sikulskyi fest. Die Einheimischen gaben den Ton an und hatten weitere gefährliche Aktionen. Insbesondere in der 23. Minute. Da traf Luca Nowak abermals nur den Pfosten, wenige Sekunden später scheiterte Niklas Gille aus kurzer Distanz an TuS-Keeper Niklas Kannenberg.

Bismark schlägt eiskalt zu

Das Tor fiel vier Minuten später auf der anderen Seite. Der linke Verteidiger Ihor Spivak tauchte völlig frei im gegnerischen Strafraum auf, seinen Querpass netzte Philipp Grempler zum 0:1 ein. Nur zwei Minuten später legten die Schwarzen-Weißen nach, nach Flanke von Grempler köpfte Pascale Schröder den Ball in die gegnerischen Maschen – 0:2. Nachdem Kannenberg einen Schuss von Nowak entschärft hatte (29.), bot sich Philipp Grempler die Chance zum 0:3, doch der TuS-Kapitän schoss völlig unbedrängt am Eintracht-Tor vorbei.



TuS träumt, Salzwedel verkürzt

„In dieser Situation können wir das Spiel entscheiden, stattdessen verschlafen wir den Beginn der zweiten Halbzeit“, ärgerte sich Artem Sikulskyi, dessen Elf kurz nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer hinnehmen musste. Als der Bismarker Ihor Spivak an der Seitenlinie behandelt wurde, nutzte Luca Nowak die Unordnung beim TuS und schob zum 1:2 ein (52.). Der Aufsteiger war damit wieder im Spiel und versuchte den Ausgleich zu erzielen.

Zweimal lag der Ball auch im Tor der Bismarker, doch Luca Nowak stand im Abseits und beim Tor von Stefan Heuer hatte der Unparteiische Patrick Büscher (Plötzkau) nach einem Foul an Philip Müller das Spiel bereits unterbrochen (75.). „Da hätte der Schiri ruhig den Vorteil abwarten können“, bedauerte Müller nach dem Spiel. Ansonsten ließ die Deckung der Bismarker nichts mehr zu, sodass die Gäste trotz der vergebenen Konterchancen von Grempler (71., 77.) und Oleksandr Cherchenko (88.) am Ende jubeln konnten.

„Gut, dass die Jungs das Ergebnis gehalten haben. Es war ein schweres Spiel gegen eine gute Salzwedeler Mannschaft“, freute sich Artem Sikulskyi über den Spielausgang, während Trainerkollege Helge Kietzke den verpassten Gelegenheiten nachtrauerte. „Wir müssen in Führung gehen. Dann machst du einen Fehler und es klingelt gleich.“



Tore: 0:1 Philipp Grempler (27.), 0:2 Pascale Schröder (29.), 1:2 Luca Nowak (52.).

Eintracht Salzwedel: Röhl - Buchmeyer (73. Roth), Seehausen, Gebert - Gille, Kreitz (66. Heuer), Licht (73. Holtermann), P. Müller (88. Lohr), Wulff - A. Müller (82. Luckmann), Nowak.

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Kannenberg - Buksovs, Mauer, Tyshchenko, Spivak - Gille (90.+2 Pieper), Lange, Motejat, Cherchenko (88. Teuber) - Schröder, Grempler.