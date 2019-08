Das Turnier der Überraschungen

Stendal – Eine einheimische Ungesetzte im Halbfinale, ein Überraschungssieger im Herrenfeld und zwei packende Endspiele: Die Altmark Open im Tennis avancierten in diesem Jahr zu einem Turnier der Überraschungen.

„Das macht schon Spaß zuzuschauen.“ Detlef Hundt saß am Sonntagvormittag auf einer Bank vor den Plätzen drei und vier. Der Vorsitzende der SG Einheit Stendal, der bei den B&K Altmark Open auch als Oberschiedsrichter fungierte, konnte nach einem langen Sonnabend mit vielen Matches auch einmal durchschnaufen. Als Unparteiischer war er kaum gefordert, aber dennoch von Platz zu Platz unterwegs. Auf die Halbfinals der Damen hat er sich besonders gefreut. Stand doch mit Amy Marscheider seit vielen Jahren mal wieder eine Einheit-Akteurin in der Runde der letzten Vier.

Ungesetzt ins Turnier gegangen, hat sie sich in der ersten Runde nach hartem Kampf gegen Victoria Malczewski vom TV Jahn Wolfsburg mit 6:3, 3:6, 6:3 und im Viertelfinale gegen Marie Poetzing vom TV Bergen mit 6:1, 6:0 durchgesetzt. Partien, die Kraft gekostet und für große Blasen an den Füßen gesorgt haben. Und so ist Amy Marscheider angeschlagen ins Semifinale gegen die Topgesetzte Luca Victoria Vocke gegangen. Deutschlands 149 der Rangliste vom MTTC Iphitos München, gerade einmal 15 Jahre alt, agierte mit sicherem und druckvollem Spiel von der Grundlinie. Auch wenn die 17-jährige Stendalerin mithalten konnte: Ihre Gegnerin hatte zumeist den längeren Atem und untermauerte, warum sie an Nummer eins gesetzt war. Bis zum 1:1 im ersten Satz sah es noch so aus, als würde es ein enges Match werden. Doch dann erhöhte Vocke den Druck. Das 6:1 fiel in der Höhe etwas zu deutlich aus, war aber nicht unverdient. Im zweiten Satz hielten die Blasenpflaster bei Amy Marscheider nicht mehr. Mit schmerzverzerrter Miene schlich sie über den Court, bis beim Stand von 0:5 gar nichts mehr ging und sie das Spiel abschenkte.

„Ich bin nicht der Typ, der aufgibt“, gestand die Unterlegene ein. „Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt ins Halbfinale komme“, zeigte sich die Stendalerin aber insgesamt zufrieden mit dem Turnierverlauf. In ihrem Heimatverein an den Start zu gehen, stand für sie lange fest, obwohl zeitgleich die Junioren-Landesmeisterschaften ausgetragen wurden, bei denen ihr der U18-Titel schon so gut wie sicher war.

Aus altmärkischer Sicht war Marscheider die positive Überraschung. Für Einheit-Akteur Michael Seeber war das Turnier nach einem Freilos in Runde eins bereits in seiner ersten Partie vorbei. Er unterlag Eric Riedel vom 1. TC Magdeburg deutlich. Der Gardelegener Jannes Birner schaffte es zumindest ins Viertelfinale. Dort war gegen die Nummer 2 der Setzliste Endstation.

Für die erste Überraschung der Altmark Open sorgte Lenka Bruchova. Die Wolfsburgerin schaltete bereits in der ersten Runde die an Nummer zwei gesetzte Lorraine Lißmann aus. Dass sie gut drauf ist, bewies sie in den folgenden Runden, sodass sie im Finale auf Vocke traf. Am Ende unterlag sie der 15-Jährigen knapp in zwei Sätzen.

Das Endspiel der Herren zwischen dem Topgesetzten Rafael Müller Núñez und dem ungesetzten Yannick Seutz entwickelte sich zu einem echten Krimi. Konnte der Favorit Satz eins noch mit 6:3 für sich entscheiden, kam er im zweiten Durchgang ins Straucheln. Seutz holte diesen deutlich mit 6:1. Als er im dritten mit 3:2 vorn lag, sorgte ein Gewitter für eine Unterbrechung. Es half Núñez aber auch nicht, wieder in die Partie zu finden, sodass am Ende der 18-Jährige vom TC Grün-Weiß Berlin-Lankwitz jubeln konnte. „Das war schon sensationell“, wusste Detlef Hundt. Allein schon, um so großes Tennis im vergleichsweise kleinen Stendal erleben zu können, würden sich die Organisationsmühen lohnen.

VON SABINE LINDENAU