Start mit bekannten Gesichtern

Von: Renee Sensenschmidt

Trainingsauftakt bei der SG Letzlingen/Potzehne. Mit dabei waren auch Neuzugang Otto Mertens, Trainer-Legende Dieter Förster und Rückkehrer Marc Mette (v. l.). © Verein

Altmark – Am Dienstagabend ist die SG Letzlingen/Potzehne in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Landesklasse eingestiegen. Dabei tauchten mehrere bekannte Gesichter auf dem Sportplatz in Letzlingen auf, die mit ihrer Erfahrung mithelfen wollen, dass die Spielgemeinschaft sich gegenüber der Vorsaison (6. Platz) verbessert.

Auf die Trainerbank kehrt Dieter Förster zurück, der Heide Letzlingen 2015 in die Landesliga geführt hatte. Der 75-Jährige unterstützt Trainer Michael Friedrichs, der in der Meistersaison noch sein Co-Trainer war. „Wir haben mehrere Jahre erfolgreich zusammengearbeitet, verstehen uns prima und können uns aufeinander verlassen. Daher musste ich auch nicht lange überlegen, als mich Michael und Christian gefragt haben, ob ich sie unterstützen kann. Bevor mir daheim die Decke auf den Kopf fällt, bin ich doch lieber auf dem Fußballplatz“, so der erfahrene Coach.



Der erwähnte Christian Wernecke ist einer von mehreren Akteuren, die 2014/15 in der Letzlinger Meisterelf standen. Auch Dirk Lamprecht, Marcel Grabau, Kay Knackmuß, Florian Pawlowsky, Stefan Saluck, Marc und Fabian Schlamann, Detlef Mertens und Tobias Benecke gehör(t)en damals wie heute zum Kader. Und Torhüter Marc Mette, der nach sechs erfolgreichen Jahren beim SSV Gardelegen an die alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist. Zurück aus Barleben ist auch Torsten Kühnast. Der 42-Jährige oberliga-erfahrene Akteur fehlte beim Trainingsauftakt noch aufgrund seines Urlaubes, dürfte aber keine Probleme haben, sich schnell im bekannten Umfeld zurechtzufinden. Von der aufgelösten SG Vienau/Kalbe wechselt Otto Mertens zur Spielgemeinschaft. Der 18-Jährige erzielte in der Vorsaison 15 Treffer für den Kreisligisten. Mal sehen, wie sich der Youngster zwei Spielklassen höher behaupten kann. An Vorbildern, denen er nacheifern kann, mangelt es im eigenen Team bekanntlich nicht.



Die Saison 2022/23 war für die neu gegründete SG Letzlingen/Potzehne auch ein Findungsprozess. Der Zusammenschluss war trotz des Sieges im Kreispokal auch mit Rückschlägen verbunden. „Wir haben in der Hinrunde viele Punkte liegen gelassen. Nach dem erfolgreichen Pokalfinale war dann so richtig die Luft raus. Wir haben unser Potenzial nicht ausgeschöpft“, blickt Michael Friedrichs zurück und strebt mit seinen Mannen daher eine bessere Platzierung an.



Diese zu erreichen wird aber kein Selbstläufer, auch weil die erhöhte Anzahl an Absteigern (4) für noch mehr Spannung und Kampf sorgen wird. Aufgrund seiner langjährigen Trainertätigkeit kann Dieter Förster ein Lied davon singen und gab seinen Schützlingen gleich einmal folgendes mit auf dem Weg. „Fußballspiele gewinnt man unter der Woche beim Training.“ Diese Worte fruchteten und so zogen die 15 anwesenden Akteure mit großem Ehrgeiz ihre erste Trainingseinheit der Saison durch.



Das erste Vorbereitungsspiel am Freitag in Potzehne gegen Wacker Lindstedt fiel aufgrund starker Regelfälle aus. Am kommenden Mittwoch (2. August) steigt im 18.30 Uhr die Partie beim Möringer SV. Am 5. August findet im 18 Uhr in Potzehne dann der Große Altmarkpokal zwischen den beiden Kreispokal-Gewinnern SG Letzlingen/Potzehne und Osterburger FC statt. Um den Supercup des KFV Altmark West geht es dann am 11. August, um 18.30 Uhr erfolgt der Anstoß beim FSV Eiche Mieste. In den vier Begegnungen will die SG Letzlingen/Potzehne die notwendige Verfassung herstellen, damit der Punktspielauftakt am 18. August daheim gegen Rot-Weiß Arneburg erfolgreich gemeistert werden kann.