Torwart-Fluch gefährdet Saisonziel

Potzehne. Fußball-Landesklassen-Vertreter Grün-Weiß Potzehne hat derzeit ein gewaltiges Problem – ein Torwartproblem. Man kann auch von einem Fluch sprechen, dem die Torhüter der Grün-Weißen in der laufenden Saison ausgesetzt sind.

Alle vier gelernten Keeper sind zur Zeit nicht einsatzfähig, zuletzt musste sogar ein Feldspieler zwischen die Pfosten.

Bereits am 2. Spieltag erwischte es im Duell mit Heide Letzlingen Routinier Matthias Wagner, dem die Achillessehne riss. Da sich auch Patrick Schmidt (Kreuzband-Anriss) und Niclas Bartsch (Schulter) schwere Verletzungen zugezogen haben, wurde René Daries, der früher in der Reserve-Mannschaft das Tor hütete, reaktiviert. Der Routinier machte seine Sache in mehreren Begegnungen sehr ordentlich, doch nun hat es auch Torwart Nummer vier erwischt, denn der 40-Jährige zog sich im Spiel in Uchtspringe (1:1) eine Prellung im Brustkorbbereich zu. Deshalb musste am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den Osterburger FC (1:3) Feldspieler Thomas Müller, der bereits gegen Krevese zwischen den Pfosten stand, des Tor der Grün-Weiß hüten.

„Die Situation ist für uns zur Zeit sehr schwierig“, gibt Co-Trainer Matthias Lippert zu, der bei seiner Aussage nicht nur an die Situation auf der Torhüter-Position dachte, fallen doch mit Mario Putz und Torsten Seeger aufgrund von Muskelverletzungen zwei Stammspieler länger aus. Der häufige Wechsel auf der Torhüterposition und der Ausfall von weiteren Feldspielern ist für die Stabilität einer jeden Mannschaft nicht gerade förderlich.

Und so sehnen die Potzehner bereits ein wenig die Winterpause herbei. „Wir haben auch viele ältere Spieler im Kader, die bei niedrigen Temperaturen verletzungsanfälliger werden. Weitere Ausfälle können wir nicht gebrauchen“, so Matthias Lippert, der deshalb morgen im Kreispokal gegen den SV Liesten einige Stammkräfte schonen wird. „Die Meisterschaft hat Priorität“, verrät der Co-Trainer, zumal die Potzehner im Pokal den jüngeren Spielern immer eine Einsatzchance geben. Da denken die Grün-Weißen perspektivisch.

In der Landesklasse stehen anschließend noch die beiden Duelle in Möringen und daheim abermals gegen Liesten auf dem Programm. Da Potzehne nicht für die Hallensaison gemeldet hat, auch nicht beim Supercup des KFV Altmark West starten wird, schließt sich eine längere Pause an, in der die Akteure ihre Blessuren aus der Hinrunde auskurieren können.

Mitte Januar beginnt dann die Vorbereitung auf die Rückrunde, in der die Grün-Weißen nichts unversucht lassen wollen, um den angestrebten Klassenerhalt zu realisieren. In der Rückrunde könnte Kai Klose, der derzeit aus beruflichen Gründen pausiert, in den Kader zurückkehren und der Abwehr Stabilität geben. Bleibt zu hoffen, dass sich bis dahin die Lage an der Torwartfront entspannt...

Von Renee Sensenschmidt