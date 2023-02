Punktausbeute soll verbessert werden

Von: Renee Sensenschmidt

Teilen

Liestens Trainer Michael Piotrowski (l.) und der neue Sportliche Leiter Torsten Weber. © Sensenschmidt

Liesten – Trotz widriger Bedingungen mit Nieselregen und Temperaturen nah am Gefrierpunkt vollzogen die Fußballer des SV Liesten am Freitag in Vorbereitung auf die Rückrunde in der Landesklasse ihren Trainingsauftakt. Mit dabei war auch der neue Sportliche Leiter Torsten Weber, der sich der Mannschaft und der Presse vorstellte.

Der 54-Jährige spielte in seiner Nachwuchszeit unter Trainer Klaus Hilgenfeld bei Motor Salzwedel und widmete sich später dem Ringen. Nach der Wende verschlug es Torsten Weber in den Hamburger Raum, vor zehn Jahren kehrte er in die Altmark zurück. Er engagierte sich im Vorstand des SV Langenapel und trainiert zusammen mit Sven Hitzig die D-Jugend des Diesdorfer SV. Vor gut zwei Jahren zog Weber nach Liesten und ist seitdem ständiger Beobachter der Spiele des SVL. Die Kontakte mit den Vereinsvertretern vertieften sich und als in der Winterpause die Anfrage kam, beim SV Liesten den Posten des Sportlichen Leiters zu übernehmen, sagte er zu. „Das ist eine Funktion, die ich mir zutraue. Ich freue mich auf die Aufgabe, ich will dem Verein und dem Dorf helfen“, betont Torsten Weber. Die Gewinnung weiterer Spieler und eines neuen Trainers sind wichtige Aufgaben, die der neue Sportliche Leiter lösen muss. Nachdem (vertagten) Rücktritt von Trainer Michael Piotrowski, ist der Verein auf der Suche nach einer „trag- und zukunftsfähigen Lösung“. Aufgrund seiner Erfahrungen in Langenapel weiß Weber, dass ein neuer Trainer in der Region nicht so einfach zu finden ist. „Wir suchen einen Trainer, der auch junge Spieler, die leistungsbezogen kicken wollen, weiter entwickeln kann. Ein Platz unter den ersten Drei der Landesklasse ist unser Anspruch“, beschreibt Torsten Weber das Anforderungsprofil für den neuen Coach.



Trainer Michael Piotrowski formulierte indes die Ziele des SVL für die Rückrunde. „Wenn es gut läuft, ist Platz zwei noch möglich. Auf jeden Fall wollen wir unsere Punktausbeute im Vergleich zur Hinrunde steigern.“