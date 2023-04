Simon Bache beim SSV Gardelegen verabschiedet

Von: Michael Jacobs, Tobias Haack

Teilen

Simon Bache (Mitte) wird von seinem Team verabschiedet. © Jacobs, Michael

Lange Jahre war er ein wichtiger Leistungsträger beim SSV Gardelegen, nun muss Torjäger Simon Bache seine Schuhe an den Nagel hängen. Das Knie spielt nicht mehr mit.

Eine Knieverletzung ist der Horror für jeden Fußballer. Manchmal sorgt sie auch für ein abruptes Laufbahnende. So ist es auch bei Simon Bache. Der 26-jährige Vollblutstürmer, einer der besten altmärkischen Torjäger der vergangenen zehn Jahre, hängt seine Fußballschuhe an den Nagel.



Seit dem 16. Oktober 2021 hat Simon Bache nicht mehr auf dem Platz gestanden. Das Verbandsliga-Spiel seines SSV Gardelegen gegen Preussen Magdeburg war das letzte Pflichtspiel, das der pfeilschnelle Angreifer bestritten hat. Wenige Tage später stellten sich Knieprobleme ein, die bis heute nicht verschwunden sind. Und deshalb zieht Bache nun einen Schlussstrich. Nach 283 Toren in 283 Pflichtspielen für den SSV, inklusive drei gewonnenen Torjägerkanonen in der Landesliga, Landesklasse und der Kreisoberliga, geht es für Bache nicht mehr weiter. Im Gespräch mit der Altmark-Zeitung blickt Bache auf seine bisherige Zeit als Fußballer zurück, spricht über ein ganz besonderes Tor, gewährt einen detaillierten Einblick in seine Leidensgeschichte und berichtet auch über Zukunftspläne.



Simon Bache über ... die Bedeutung seiner Torjägerkanonen.

Jede hat ihre eigene Geschichte. Die in der Kreisoberliga verbinde ich mit einer anstrengenden und kräftezehrenden Saison. Ich habe in dem Jahr bei der ersten und der zweiten Mannschaft fast alles gespielt. Zudem hatte ich mit Felix Pitzner bei Eiche Mieste einen harten Rivalen. Er hat auch unheimlich viele Tore gemacht und seine Klasse gezeigt. Am Ende hatte ich etwas Glück, dass er ein paar Spiele verletzt war. Besonders ist für mich aber der erste Platz in der Torschützenliste der Landesklasse. Damals, in der Saison 2015/16, habe ich mein erstes Jahr komplett bei den Männern gespielt und die Gardelegener Mannschaft war bei Weitem noch nicht so stark wie sie es heute ist.



... das schönste und das wichtigste Tor seiner Laufbahn.

Dieses eine, besonders schöne Tor gibt es für mich nicht. Die meisten habe ich ja gemacht, in dem ich den Ball am Gegner vorbeigelegt habe und dann durch meine Schnelligkeit zum Abschluss gekommen bin. Das wichtigste Tor war für mich das 4:3 in der Verlängerung des Kreispokalfinales 2016 gegen Jübar/Bornsen. Da habe ich beim Schuss schon einen Krampf bekommen (lacht) und wir haben am Ende den Pott geholt.



... die Geschichte seiner Knieverletzung.

Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich einen Oberschenkelhalsbruch. Der hatte schon Auswirkungen auf mein Knie, so dass ich danach eine Bandage getragen habe. Im Oktober 2021 wurde dann an einem Dienstag beim Training mein Knie dick. Am Donnerstag war das dann noch nicht weg, so dass ich freitags zum Arzt gefahren bin. Der hat dann Flüssigkeit aus dem Knie gezogen. Am folgenden Montag war ich dann wieder beim Arzt, weil keine Besserung eingetreten ist. Ein MRT wurde dann gar nicht mehr abgewartet, ich bin Dienstag gleich auf dem OP-Tisch gelandet. Dabei hat man erst mal dafür gesorgt, dass die Entzündung raus kommt und festgestellt, dass Kreuzband und Meniskus beschädigt sind. Das wurde später nochmal operiert. In der anschließenden Reha bin ich irgendwie umgeknickt, das Kreuzband war eingerissen und es musste 2022 nochmal eine OP gemacht werden. Dabei wurde das Kreuzband gekürzt und der Knorpelschaden eingebohrt. Leider habe ich aber selbst in meinem Arbeitsalltag als Erzieher noch immer Beschwerden, so dass ich jetzt noch zweimal unters Messer muss. Ziel ist, dass ich schmerzfrei werde.



... weitere sportliche Ziele in der Zukunft.

Ich würde gerne Nachwuchstrainer werden. Das habe ich mit der G-Jugend schonmal ein Jahr gemacht und es passt auch gut zu meinem Job als Erzieher denke ich. Aber erstmal will ich die Operationen hinter mich bringen. Und wer weiß, vielleicht läuft alles so gut, dass ich vielleicht doch nochmal selber spielen kann. Auch wenn es im Moment unwahrscheinlich klingt.



... besondere Weggefährten in seiner Laufbahn.

Ich konnte die vielen Tore nur schießen, weil meine Mannschaften dabei geholfen haben. Es war was ganz besonderes für mich, den Aufstieg von der Landesklasse bis zur Verbandsliga in Gardelegen hautnah mitzuerleben. Ich habe dem Verein viel zu verdanken, speziell Jens Bombach und vor allem Daniel Burkardt ohne den ich nie zum SSV gekommen wäre. Er war meine erste Anlaufstelle. Besonders dankbar bin ich aber auch Peter Böse. Er und meine damalige Jugendmannschaft beim 1. FC Oebisfelde waren sicher die Basis für alles. Wir haben von der G- bis zur B-Jugend zusammengespielt. Ich hatte dort tolle Mitspieler wie Tim Queckenstedt, der im Nachwuchs später sogar in Leverkusen und Frankfurt gespielt hat und jetzt in Schwerin in der Oberliga kickt. Außerdem war Felix Pitzner in der C-Jugend dabei oder auch Marko Wißwedel, der jetzt Kapitän beim VfB Klötze ist. Wir haben sehr viel gewonnen und es hat unheimlich viel Spaß gemacht.