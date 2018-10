Top-Elf mit starker SSV-Färbung

Kreveses Jann Grünwald (am Ball) hat zum zweiten Mal in der laufenden Saison den Sprung in die AZ-Auswahl geschafft.

tha Altmark. Die heutige AZ-Elf der Woche wird stark vom Landesliga-Überraschungsteam SSV Gardelegen geprägt. Gleich drei Spieler des Aufsteigers haben es in die Auswahl geschafft.

Eindruck hinterließ auch ein Duo des Kreveser SV sowie zahlreiche weitere Akteure der Fußball-Landesklasse.

Tor

Marc Mette hat sich in dieser Woche eine Nominierung im Tor verdient. Obwohl sein SSV Gardelegen locker mit 7:0 gewann, hatte er mehrfach Möglichkeit, sich auszuzeichnen und parierte unter anderem einen Strafstoß.

Abwehr

„Seine Rückkehr stand heute über allem“, freute sich Tangermünde-Trainer Steffen Lenz über das Comeback von Florian Stark, seines wichtigsten Spielers. Nach langer Krankheit stand der 20-Jährige gegen Potzehne (2:1) wieder auf dem Platz und überzeugte. Eine schwierige Zeit hat auch Maik Audorf beim TuS Wahrburg hinter sich. Beim 2:0-Erfolg über Beetzendorf stand er mal wieder in der Landesklasse-Elf und lieferte eine tadellose Leistung ab. Die ist man in Salzwedel von Gregor Roth schon länger gewohnt. Am 2:1-Sieg über Arneburg hatte er maßgeblichen Anteil.

Mittelfeld

Im Mittelfeld hat sich Uchtspringes Abräumer Michael Runge einen Platz in der Top-Elf regelrecht erkämpft. Er führte sein Team zu einem Remis gegen Liesten (1:1). Auf den Flügeln bringen Jann Grünwald und Günther Ahlfeld ihre Schnelligkeit zum Tragen. Grünwald war beim 3:0 seines Kreveser SV in Grieben kaum zu halten. Ahlfeld entfachte für Letzlingen in Tangerhütte (3:2) immer wieder Gefahr auf der linken Bahn. Im Zentrum zieht der überragende Gardelegener Spielmacher Clemens-Paul Berlin die Fäden. Auch in der Landesliga überzeugt der 23-Jährige mit seiner leichtfüßigen, technisch feinen Spielweise. Ganz nebenbei schnürte er gegen Blankenburg auch noch einen Doppelpack.

Angriff

Sturm-Kollege Simon Bache stand Berlin beim 7:0-Kantersieg in nichts nach und netzte ebenfalls zweimal ein. Gleiches gelang auch Manuel Neumann eine Etage tiefer in der Landesklasse. Der Kreveser entschied die Partie in Grieben mit zwei Treffern, wobei vor allem sein Lupfer zum 1:0 den eigenen Anhang mit der Zunge schnalzen ließ. Über seine zweite Nominierung der laufenden Saison darf sich Möringens Flügelstürmer Tim Reiter freuen. Der Heißsporn drehte in Osterburg (2:1) sportlich auf und markierte den Siegtreffer.