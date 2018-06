Tom-Simon Bäthge siegt mit neuem Landesrekord

bgü Kuhfelde. Elf Kuhfelder und zwei Bogensportler des BSV Salzwedel reisten zu den Freiluft-Landesmeisterschaften des BSSA nach Dessau. Die KSV-Schützen freuten sich über tolle Ergebnisse und viele persönliche Rekorde.

In der Compound u12m- Klasse haben Tom-Simon Bäthge und Max Rohde im vierten Qualifikationsturnier zum vierten Mal ihr Ergebnis verbessert. Tom-Simon wurde mit sehr guten 661 Ringen Landesmeister und hat den Landesrekord von seinem Vereinskameraden Lukas Kupke aus dem Vorjahr um vier Ringe verbessert. Max Rohde machte den Doppelerfolg perfekt. Er kam auf gute 638 Ringe.

Für Maya Grimm und Lukas Kupke war es das zweite Turnier auf die langen Entfernungen. Auch sie verbesserten ihre persönlichen Bestmarken. Maya erzielte mit ihren 999 Ringen eine besondere Trefferzahl. Sie wurde in Cu u12w Erste und erhielt die Goldmedaille. Lukas hatte sich 1100 Ringe als Ziel gesetzt. Mit seinen 1089 Ringen kam er fast an diese Marke heran. Er wurde in der AK Cu 14m Zweiter. Der fünfte KSV-Compoundschütze Tobias Ballach freute sich über seinen Vizemeister-Titel in der Herrenklasse. Er stellte mit 1288 Ringen eine persönliche Bestmarke auf.

Sechs Kuhfelder Recurve- Schützen nahmen ebenfalls an dieser Meisterschaft teil. Für Felix Wille war es das erste große Turnier. Er schießt erst seit ein paar Wochen mit dem Bogen. So sammelte er schon einmal Wettkampferfahrungen. Er kam in der AK u8 mit 219 Ringen auf den fünften Rang. In der u12w-Wertung belegte Hedi Reinicke mit 432 Ringen den dritten Platz, Madlen Bennua kam mit 393 Ringen auf Rang fünf. Marvin Ballach übertraf wieder einmal die 1100-Ringe-Marke. Mit seinen 1106 Ringen wurde er in der u14m Landesmeister.

Jan Becker startete in der Handicap-Klasse. Für ihn war es das erste große Turnier und wurde gleich mit dem Landesmeistertitel belohnt. Mit seinen 273 Ringen verwies er seinen Trainingspartner Matthias Zwer vom BSV Salzwedel auf den Vizeplatz. Matthias hatte am Ende mit seinen 269 Ringen nur vier Ringe weniger auf dem Schusszettel zu stehen. Nadine Böckler ging ebenfalls für den BSV Salzwedel an den Start. Sie erzielte 335 Ringe und wurde in der Damen-Handicap Landesmeisterin. Kersten Beindorf schoss in der ü50 – Wertung 1046 Ringe. Auch sie wurde Landesmeisterin.

Nun gehen viele Kuhfelder Bogensportler in die verdiente Sommerpause und warten auf die Qualifikationszahlen des DBSV für die Deutschen Meisterschaften. „Ich möchte mich bei den Eltern und Bogensportlern recht herzlich für die tolle Unterstützung bedanken. Wir waren in den letzten zwei Monaten fast jedes Wochenende unterwegs. Nächstes Wochenende fahren 25 Bogensportler und einige Eltern zum Ferienspaß nach Störitzland in Brandenburg. Darauf das Wochenende gibt es noch das letzte Bogenlaufturnier für den Deutschlandcup und ein kleines Turnier in Merkwitz. In den Ferien bereiten sich die DM Teilnehmer dann auf ihre Meisterschaften vor, “ so Abteilungsleiter Peter Gütschow.