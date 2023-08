Titelfavorit Möringer SV setzt das erste Zeichen

Von: Tobias Haack

Chris Rosentreter (links) gratuliert Tim Reiter zum Möringer 1:0. © Haack, Tobias

Kreisoberliga-Titelfavorit Möringer SV hat am Wochenende seinen ersten Kantersieg der Saison eingefahren. Beim SV Grieben deutete der MSV seine individuelle Überlegenheit an.

Titelfavorit Möringer SV bastelt in der Fußball-Kreisoberliga weiter an seinem perfekten Saisonstart. Eine Woche nach dem noch mühevollen 3:2-Auftaktsieg gegen Viktoria Uenglingen präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Dirksen Höft am vergangenen Sonnabend beim SV Grieben schon wesentlich stabiler. Der souveräne 5:0 (3:0)-Auswärtssieg war nie in Gefahr.

Beide Mannschaften waren sich vom Anpfiff weg ihrer Rollen bewusst: Der MSV übernahm die Initiative und den Ballbesitz, Grieben versuchte, kompakt zu verschieben und auf seine Kontermomente zu lauern. Der erste nennenswerte Abschluss gehörte dann sogar den Hausherren, für die Philip Schunke allerdings deutlich verzog. Es war eine von nur ganz wenigen Umschaltchancen, die der MSV zuließ. Ansonsten entwickelte sich ein eindimensionales Spiel auf ein Tor.

In der 21. Minute war der Griebener Riegel dann auch zum ersten Mal geknackt: Halblinks im Strafraum wurde Tim Reiter wunderbar freigespielt, der dann auch das Eins-gegen-eins mit Torhüter Dennis Pollok überlegt für sich entschied – 0:1. Philipp Kühne, als Freigeist im Angriff aufgeboten, erhöhte wenig später auf 2:0 (29.), ehe es Kapitän Daniel Drawehn vorbehalten war, per Strafstoß auf den 3:0-Pausenstand für die Höft-Elf zu stellen (39.).



Nach dem Seitenwechsel blieb der Spielverlauf ähnlich. Es dauerte allerdings, bis auf der Griebener Anzeigetafel wieder die Zahlen ausgetauscht werden mussten. Der kaum vom Ball zu trennende Kühne (73.) und Tim Reiter mit seinem zweiten Tor (79.) besorgten das 5:0-Endergebnis. Für die Griebener hatte Christian Welzin die größte Chance im Spiel, scheiterte aber am aufmerksamen Richard Bauer im Kasten des neuen Tabellenzweiten.



MSV-Coach Dirksen Höft fasste zufrieden zusammen: „Es war ein ungefährdeter Sieg, der auch in der Höhe völlig verdient war. Wir haben Ball und Gegner gut laufen lassen, uns die Chancen gut herausgespielt und die dann auch genutzt. Die Chancenverwertung könnte vielleicht noch besser sein, aber das wäre jetzt Jammern auf hohem Niveau. Das war schon ein sehr gutes Spiel von uns.“