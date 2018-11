Timon Motejat macht’s möglich

pno Bismark. „Ich freue mich, dass wir so einen Big Point mal gemacht haben“, sagte Dirk Grempler, Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Schwarz-Weiß Bismark am Sonnabend. Seine Elf hat am 13.

Spieltag nach einem 2:1 (1:1)-Erfolg in der Nachspielzeit gegen den SV Irxleben den zweiten Sieg gelandet. „Es war absolut wichtig, diesen Dreier einzufahren, bevor wir nach Warnau fahren. Ich glaube, die Jungs haben das gebraucht“, so Grempler mit Blick auf das anstehende Derby am kommenden Sonnabend in Warnau.

Irxlebens Kevin Köhler (6.) und Bismarks Felix Knoblich (8.) lieferten per Freistoß erste Torannäherungen. Der TuS hatte zu Beginn wenige Anspielstationen von hinten heraus und fand zweikampftechnisch nicht in die Partie. Irxleben probierte viel, ohne Abschlüsse zu landen. Bis zur 20. Minute: Köhlers Flanke fand den Kopf von Timo Lange – 0:1. „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht so gut in die Zweikämpfe gekommen, haben uns aber in das Spiel hineingesteigert“, beobachtete TuS-Coach Grempler.

Bismark schüttelte sich kurz und Alexander Mayer holte einen Freistoß heraus. Philipp Grempler traf sehenswert zum 1:1 (35.). „In der ersten Halbzeit hatte Bismark eine Torchance gehabt. Das war der Freistoß, den wir davor nicht gut verteidigt haben“, befand Irxleben-Trainer Thomas Sauer. Bevor es mit 1:1 in die Kabinen ging, wurde eine Köhler-Möglichkeit geblockt (42.).

Nach Wiederanpfiff hatte Irxlebens Paul Stier die Führung auf dem Fuß, TuS-Kapitän Michael Metzger klärte für den geschlagenen Kannenberg (49.). Turbulent ging es auf der Gegenseite weiter: Gäste-Keeper Daniel Koch parierte zunächst, Carlo Rämke setzte nach und wurde zu Fall gebracht – Strafstoß. Der Gefoulte trat selbst an und scheiterte an Koch (50.). Nach dem verschossenen Elfmeter investierten die Bismarker durch Mayer und Grempler auf den Flügeln mehr ins Spiel.

Irxleben spielte einen Konter nicht zu Ende (63.), Luis Motejat verfehlte (65.). Weitere Chancen blieben in dieser Phase aus. Grempler sorgte für Aufsehen – André Beck ging zu Boden, Grempler sah nur Gelb. Trainer Dirk Grempler: „Er hat Glück gehabt, dass das nicht geahndet wurde.“ Als alles auf ein 1:1 hinauslief, schoss Timon Motejat Bismark in der Nachspielzeit ins Glück (90.+1). Der Jubel kannte danach beim TuS auf dem Platz keine Grenzen mehr.

• Tore: 0:1 Timo Lange (21.), 1:1 Philipp Grempler (35.), 2:1 Timon Motejat (90.+1). • TuS Bismark: Kannenberg - T. Motejat, Fe. Knoblich, Fl. Knoblich, Metzger, Kroschel, L. Motejat, Grempler, Sikulskyi, Mayer (80. Jubert), Rämke (71. Kujawski).

• Bes. Vork.: Rämke verschießt Elfmeter (50.).

• Zuschauer: 27.