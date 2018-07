Ein Testsieg, mehrere Erkenntnisse

Fußball: 4:3-Erfolg gegen eine Auswahl aus Probespielern / Körner: „Haben viel Arbeit vor uns“

+ Nils Breda (vorne) und der Fußball-Oberligist 1. FC Lok Stendal feierten den ersten Testspielsieg der Saison gegen die United Soccer Academy, einem Team aus Probespielern. Fotos (3): Nowak

Stendal. Nach der ersten Trainingseinheit am vergangenen Montag stand für die Oberliga-Fußballer vom 1. FC Lok Stendal am Sonnabend das erste Testspiel im „Hölzchen“ an.