Das Tempo verschleppen

Oebisfelde/Osterburg – Das nächste Derby vor der Brust: Die Reserve des SV Oebisfelde empfängt heute ab 18 Uhr mit der HSG Osterburg nicht nur einen altmärkischen Kontrahenten, sondern gleichzeitig den Spitzenreiter der Handball-Verbandsliga.

„Geht man vom Tabellenbild aus, ist Osterburg natürlich der klare Favorit. Aber wir brauchen uns keinesfalls verstecken“, blickt SVO-Coach Tobias Stefani auf das heutige Heimspiel gegen den Tabellenführer. Dabei richtete der Oebisfelder Trainer den Blick noch einmal auf das Hinspiel, das die Allerstädter mit 25:37 verloren. „Wir haben unsere Lehren daraus gezogen. Osterburg bringt ein sehr starkes Umschaltspiel auf die Platte, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Welle. Das müssen wir versuchen zu unterbinden. Allerdings scheinen die Osterburger aktuell Probleme zu haben“, hat Stefani erkannt. Und genau das wollen die Oebisfelder natürlich ausnutzen.

„Die HSG ist sicherlich nicht unschlagbar, aber es muss schon viel passen, um am Ende erfolgreich zu sein“, weiß der SVO-Trainer, der sich auch schon einen Matchplan zurechtgelegt hat. „Kommen wir über unsere erste Welle nicht zum Torerfolg, wollen wir die Angriffe so lange wie möglich ausspielen und zudem auch das Tempo etwas verschleppen. In der Abwehr müssen wir kompakt stehen. Wichtig ist außerdem, dass wir unsere Chancen besser nutzen als zuletzt in Seehausen“, berichtete der Oebisfelder Coach abschließend.

„Wir wollen natürlich gewinnen. Aber wir wissen auch, dass es schwer wird“, kennt Florian Skorz den heutigen Gegner gut. Das deutliche 37:25-Hinspielresultat ist in der Rückrunde kein Maßstab mehr. Denn, so der Mannschaftsverantwortliche der HSG Osterburg: „Wir sind momentan irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn.“ Wobei der Wahnsinn überwiege, weil es spielerisch derzeit nicht unbedingt läuft beim Tabellenführer. Die Biesestädter gewinnen zwar ihre Begegnungen. Oft aber nur knapp und meistens ohne ins gefürchtete Tempospiel zu finden. „Wir sind irgendwie träge“, sagt Skorz. Die fehlende Spritzigkeit wollen er und seine Teamkollegen heute mit Cleverness und Kampfgeist wettmachen. Und so die zwei Punkte mitnehmen.

Mit zehn Leuten reisen sie nach Oebisfelde. Nicht dabei sind Torhüter Mario Schrödter, der immer noch an seiner Schulterverletzung laboriert, Paul Zierke und Hannes Fieseler. Hinter Dennis Hahne steht noch ein Fragezeichen. Auch wenn die Osterburger mit ihrer momentanen Form eher unzufrieden sind, wollen sie den Platz an der Sonne natürlich nicht hergeben. „Wir müssen aber wachsam sein“, warnt Skorz.

VON SABINE LINDENAU UND TOBIAS WEBER