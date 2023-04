Tangermünder Elbdeichmarathon kehrt am Sonntag zurück

Von: Tobias Haack

Am Sonntag geht es in Tangermünde wieder um Bestzeiten und Durchhalten. © Archiv

Am kommenden Sonntag kehrt mit dem Tangermünder Elbdeichmarathon die größte Sportveranstaltung der Altmark zurück aus ihrer Coronapandemie-Verbannung.

Drei Jahre lang mussten die Organisatoren, Helferinnen und Helfer und vor allem natürlich die Läuferinnen und Läufer auf die 13. Auflage eines der größten und beliebtesten Läufe Sachsen-Anhalts warten. Nun ertönen auf der Tangermünder Hafenpromenade endlich wieder die heiß ersehnten Startschüsse.



Die Vorbereitung auf diese Großveranstaltung laufen beim Elbdeichmarathon e.V. bereits seit Wochen und Monaten auf Hochtouren. Alles soll perfekt sein für das Comeback im Laufkalender. Die Voraussetzungen passen bislang, das Angebot ist üppig. Neben dem Marathon und Halbmarathon stehen den Athletinnen und Athleten auch ein 10 Kilometer-Lauf, ein 4,2 Kilometer-Minimarathon sowie ein 500 Meter-Lauf für die Kinder zur Auswahl.



Attraktive Strecke durch Bölsdorf, Buch und Schelldorf

Der 42,195 Kilometer lange Marathon führt die tapfersten unter den Aktiven über zwei Runden. Die erste Runde verläuft ausgehend von der Hafenpromenade entlang der Landstraße nach Bölsdorf, von dort nach Buch, ehe kurz vor Schelldorf gewendet wird und es zurück in den Hafen geht. Runde zwei führt entlang des Elberadwegs über Buch und Bölsdorf zur Wende nach Schelldorf. Die erste Runde ist gleichzeitig auch die offizielle Strecke des Halbmarathons. Den 4,2 Kilometer-Minimarathon empfiehlt das Organisationsteam besonders den Einsteigern und Jugendlichen. Der 500 Meter-Lauf ist für Kinder bis elf Jahren freigegeben.



Auch bezüglich des Rahmenprogramms lässt sich Tangermünde in diesem Jahr wieder nicht lumpen. Das Event beginnt bereits am Freitag mit der Eröffnungsfeier ab 20 Uhr im Festzelt am Hafen. Am Sonnabend erfolgt am gleichen Ort ab 15 Uhr die Ausgabe der Startnummerunterlagen. Hier besteht letztmals die Möglichkeit, sich um- oder nachzumelden.

Insgesamt sind beim 13. Tangermünder Elbdeichmarathon 2300 Startplätze für alle Läufe zu vergeben. Bis gestern Nachmittag lagen 1733 Anmeldungen vor. Die Ausgabe der Startnummern erfolgt am Sonntag bis jeweils eine Stunde vor dem entsprechenden Lauf. Am Sonnabend ab 19.30 Uhr wird für die auswärtigen Athletinnen und Athleten eine öffentliche Stadtführung angeboten.



Volles Programm an drei Tagen

Am Sonntag beginnt der große Marathon-Tag mit einer Läuferandacht in der Stephanskirche. Um 9.50 Uhr startet der Marathon, fünf Minuten später der Halbmarathon und später die weiteren Läufe. Der Tag endet gegen 15.25 Uhr mit einer großen Tombola, deren Erlöse dem Evangelischen Hospiz in Stendal zugute kommen werden.

Lokalmatador Piec im Feld der Favoriten

Sportlich kribbelt es natürlich vor allem auf der Marathonstrecke. Hier tritt Lokalmatador Marco Piec, der den Elbdeichmarathon vor Corona bereits gewinnen konnte, als einer der Favoriten an. Herausforderer könnte Paul Weinmann, EOC-Seriensieger vom LTV Genthin, sein. Aber auch „laufsportfremde“ Athleten wie der Möringer Fußballer Steffen Kumpe haben für die Königsdisziplin gemeldet. Insgesamt gehen hier 121 Läuferinnen und Läufer an den Start.



Für den Halbmarathon sind in Tangermünde 580 Meldungen eingegangen, am besten frequentiert sind die 10 Kilometer mit 677 Anmeldungen. Hier gehört die Rolle des Topfavoriten dem Magdeburger Yves Löbel.