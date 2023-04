Tangermünder Elbdeichmarathon geht zum dritten Mal an Marco Piec

Von: Tobias Haack

Teilen

Nach 2017 und 2019 zum dritten Mal Tangermünder Marathonsieger: Marco Piec (rechts). © Haack

Der Tangermünder Marco Piec hat sich am Sonntag zum dritten Mal den Sieg beim heimischen Elbdeichmarathon gesichert. Es soll sein letzter gewesen sein, wie er im Gespräch mit der AZ verriet.

Herr Piec, nach 2017 und 2019 haben Sie sich zum dritten Mal vor eigenem Publikum durchgesetzt. Wie haben Sie den Lauf diesmal empfunden?

Vom Wetter her war es besser als 2019, nicht ganz so kalt und der Wind hielt sich in Grenzen. Die Temperaturen waren auf der ersten Runde super, in der zweiten wurde es ein bisschen wärmer, aber es ging.



Sie sind mit einer Nettozeit von 2:53:23 Stunden ins Ziel eingelaufen. Sind Sie mit diesem Ergebnis zufrieden?

Ich bin ja nun über 50 und da war es mein Ziel, eine Zeit unter drei Stunden zu schaffen. Tangermünde ist keine einfache Strecke und deswegen bin ich super glücklich. Die Zeit ist auch nur ein bisschen langsamer als vor vier Jahren (2:52:26, Anm. d. Red.) und von daher ist alles gut.



Als Sie die erste Runde absolviert hatten und zur Wende im Hafen einliefen, war die Spitze mit mehreren Läufern dicht beisammen. Am Ende haben Sie mit knapp zwei Minuten Vorsprung gewonnen. Wann und wie konnten Sie die Konkurrenz distanzieren?

Ich habe da gar keine Taktik gehabt. Ich denke mal und man merkt dann halt auch immer, dass gerade die jüngeren Läufer es in der ersten Hälfte sehr schnell angehen. Da hat mir meine Erfahrung so ein bisschen den Vorteil gebracht. Ich habe mich zurückgehalten und konnte dann in der zweiten Hälfte sogar noch ein bisschen schneller laufen.



So eine Leistung fällt nicht vom Himmel. Wie haben Sie auf den Elbdeichmarathon hintrainiert?

Vorbereitung direkt waren es jetzt nur drei Monate. Es ging so nach Weihnachten los und dann über den Winter. Das war teilweise schwierig vom Wetter her, aber man macht ja viel Grundlage und viele Kilometer. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich hier trainieren kann und die Strecke vor meiner Haustür habe.



Macht der Heimvorteil bei einem Marathon viel aus?

Naja, man weiß zumindest, was einen erwartet, auch vom Wetter her. Ob es jetzt ein großer Vorteil ist, weiß ich nicht. Sicherlich kann man sich das Rennen taktisch besser einteilen. Man weiß, wo so die wichtigen Punkte sind und wo man aufpassen muss. Dadurch hat man schon einen kleinen Heimvorteil.



Drei Siege in Tangermünde haben Sie jetzt auf dem Konto, in diesem Jahr war es auch wieder sehr souverän. Peilen Sie im kommenden Jahr die nächste Titelverteidigung an?

Nein. Ich denke, und das habe ich auch gerade zu meinem Teamkollegen gesagt, dass es jetzt drei Siege waren und ich über 50 bin, da mache ich jetzt einen Schlussstrich. Irgendwo merkst du es körperlich auch. Es ist schwierig, da jetzt immer vorne mitzulaufen. Man muss Glück haben, heute hat es gepasst, aber ich denke, ich werde dann eher so meine Halbmarathonrunde laufen. Es können ja auch mal andere gewinnen.