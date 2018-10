Und täglich grüßt das Murmeltier

Gardelegen. Die Landesliga-Kicker des SSV Gardelegen haben am Sonnabend wieder vieles richtig gemacht. Auf eigenem Platz bekamen es die Rolandstädter mit dem SV Irxleben zu tun.

Im Duell mit dem aktuellen Tabellenvierten bestimmte der Aufsteiger aus der westlichen Altmark über weite Strecken der Partie eindeutig das Geschehen auf dem Platz. Doch zum Sieg sollte es einmal mehr nicht reichen, denn am Ende trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden, das aus Sicht der Gäste mehr als schmeichelhaft ist. Den Platzherren wurde dabei erneut die mangelnde Chancenverwertung zum Verhängnis, denn allein im ersten Durchgang hätten die SSV-Kicker schon für klare Verhältnisse sorgen können.

Sichtlich enttäuscht schlichen die Gardelegener nach dem Schlusspfiff dann auch vom Feld, denn erneut wurde der enorm hohe Aufwand des SSV nicht mit einem Heimerfolg belohnt. „Das ist absolut bitter. Ich kann der Mannschaft aber überhaupt keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben ein richtig gutes Spiel gemacht und erneut unter Beweis gestellt, dass wir spielerisch in diese Liga gehören“, so SSV-Trainer Norbert Scheinert. Wie schon in den Duellen mit dem Burger BC und den VfB Ottersleben waren die Gardelegener auch gegen den SV Irxleben besonders im spielerischen Bereich ebenbürtig, wenn nicht sogar besser.

Die Abwehr stand von Beginn an sicher und die Platzherren übernahmen sofort die Kontrolle. Und auch im Spiel nach vorn benötigten die Gastgeber keine lange Anlaufzeit, denn bereits in der fünften Minute tauchten die Gardelegener das erste Mal gefährlich vor dem SVI-Kasten auf. Nach einem guten Zuspiel von Clemens-Paul Berlin, der sich mächtig in Spiellaune präsentierte, wurde der Schuss von Florian Scheinert gerade noch so zur Ecke abgefälscht. Gut zehn Minuten später waren dann die Gäste an der Reihe, doch Tobias Herrmann scheiterte am SSV-Schlussmann Marcus Falk. Anschließend drehten die Platzherren richtig auf und drängten auf den Führungstreffer, wobei allein Florian Scheinert (19., 28.) gleich zwei gute Gelegenheiten liegen ließ. Und das hätte sich fast gerächt, denn in der 33. Minute zappelte der Ball plötzlich im Gardelegener Tor. Doch nach Rücksprache mit seinem Assistenten entschied der Unparteiische auf Abseits und ließ den Treffer nicht gelten. Es blieb somit beim 0:0. Zumindest fünf Minuten lang, denn dann war der Bann gebrochen. Berlin schaltete nach einem starken Ballgewinn schnell um und bediente SSV-Stürmer Simon Bache, der entschlossen zum verdienten 1:0 traf (38.).

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gardelegener tonangebend, verpassten es jedoch, den zweiten Treffer nachzulegen. Martin Gille (62.), Simon Bache (68.) oder auch Florian Scheinert (70.) hätten alles klar machen können. Diese Nachlässigkeiten sollten sich dann auch rächen. Paul Stier bestrafte nämlich einen kapitalen Abwehrschnitzer der SSV-Hintermannschaft, schob zum 1:1-Endstand ein und stellte damit den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf (80.).

„Wir haben wieder enorm viel investiert und konnten uns wieder nicht belohnen. Das ist wirklich ärgerlich, denn der Sieg wäre absolut verdient gewesen. Aber wir haben einmal mehr nicht verloren und zumindest einen Punkt geholt“, fasste SSV-Coach Norbert Scheinert abschließend zusammen.

• Tore: 1:0 Simon Bache (38.), 1:1 Paul Stier (80.).

• Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für den Irxlebener Steven Hahn (83.).

• Zuschauer: 145.

Von Tobias Weber