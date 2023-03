SV Oebisfelde verliert das Gipfeltreffen

Von: Jörg Staade

Teilen

Sven Vogel traf fünf Mal für den SVO. © Freier Mitarbeiter

Der SV Oebisfelde hat das Spitzenspiel der Sachsen-Anhalt-Liga gegen Wittenberg-Piesteritz verloren. Im Titelkampf braucht es nun Schützenhilfe.

Im Spitzenspiel der Sachsen-Anhalt-Liga kassierten die Handballer des SV Oebisfelde am Sonnabend eine bittere 26:28 (15:16)-Niederlage gegen den Rangzweiten Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz. Am Ende war der Erfolg nicht unverdient für die Gäste, die mental voll konzentriert und effektiver in ihren Abschlüssen waren. Trotz Punktgleichheit und dem deutlich besseren Torverhältnis haben die Allerstädter im Titelkampf nun die schlechteren Karten, wurden doch die direkten Vergleiche beide verloren.

Die SVO-Sieben musste kurzfristig auf Pascal Koitek verzichten. Der hoffte, seine starke Erkältung noch auskurieren zu können, musste dann aber doch schweren Herzens passen. Der Ausfall war natürlich ein schwerer Verlust für die Sieben von SVO-Coach Christian Herrmann, der ohne echten Rechtsaußen taktisch umstellen musste.



In der bis auf den letzten Platz ausverkauften Hans-Pickert-Halle brachte Erik Breiteneder seine Sieben schnell in Führung (1.). Die Deckung um einen stark haltenden Keeper Thomas Drese stand wie einen Mauer, vor allem im Zentrum war kein Durchkommen. Nach dem 4:4-Ausgleich der Gäste (10.) waren es Sven Vogel und Erik Breiteneder (3), die in Folge zum 8:4 vorlegten (14.). Da zog die SG-Bank ihre erste Auszeit. Die Partie war nun hart umkämpft auf hohem Niveau, jeder kleine Fehler auf beiden Seiten wurde sofort bestraft.

Ich gebe noch nicht ganz auf. Wenn Wittenberg einen Punkt liegen lässt, sind wir da. In beiden Spielen gegen sie waren wir es leider nicht. Wenn das am Ende ausschlaggebend ist, sind sie das Bisschen besser und verdient Meister.

Dazu gingen die Gäste vom Einsatz her immer mehr bis an die Grenze des Erlaubten und darüber hinaus, nicht gerade Werbung für Fairness im Sport. In Unterzahl kassierten die Hallenherren dann den 10:10-Ausgleich (22.) und liefen dann sogar einem Rückstand hinterher, bis Jan Luca Schülke wieder zum 15:15 ausgleichen konnte. Einen umstrittenen Siebenmeter sechs Sekunden vor der Pause verwandelte Wittenbergs Tomas Pavlicek zum 15:16-Halbzeitstand.



Nach dem Wechsel brachten Andreas Kalupke und Erik Breiteneder die Gastgeber beim 17:16 wieder in Front (32.), bis zum 21:20 durch Sven Vogel (42.) hielt der SVO diese knappe Führung. Doch die bessere Kon-zentration sprach fortan für die Gäste. Während die Oebisfelder im Angriff reihenweise Chancen liegen ließen, viel Pech auch mit dem Aluminium hatten, zu schnell und ungeduldig den Abschluss suchten, schlugen die SG-Akteure mit all ihrer Routine eiskalt zu. Beim 23:26 (54.) durch Pascal Hernig lagen die Gäste nun drei Treffer vorn, das war kaum noch zu drehen. Til-Bjosse Hack konnte schließlich nur noch zum 26:28-Endstand verkürzen.



Der Frust saß natürlich tief bei Spielern des SVO wie auch bei den treuen Fans, die sie lautstark unterstützt hatten. Auch SVO-Trainer Christian Herrmann war sichtlich angeschlagen nach der Partie. „Natürlich sind wir alle enttäuscht, denn wir hatten uns das anders erhofft. Aber Fakt ist auch, wir kriegen es vorn nicht gebacken, vergeben zu viele Bälle von Außen, obwohl die Grün-Weißen auch gut in der Deckung standen. Natürlich fehlte uns mit Pascal Koitek ein Zielspieler, der mit seinen Toren Spiele entscheiden kann. Aber ich gebe noch nicht ganz auf, wenn Wittenberg einen Punkt liegen lässt, sind wir da. In beiden Spielen gegen sie waren wir es leider nicht. Wenn das am Ende ausschlaggebend ist, sind sie das Bisschen besser und verdient Meister.“



SV Oebisfelde (Tore): Drese, Weis - Drebenstedt, A. Vogel (3), A. Kalupke (3), K. Breiteneder, J. Kalupke (2), Hack (1), S. Vogel (5), Schülke (2), M. Kleist (1), E. Breiteneder (7), Wanzek (2), Meichsner.