Strittiger Pfiff rettet SSV 80 den Punkt

Warnau – Mit einem leistungsgerechten 1:1 (0:0)-Unentschieden sind am Sonnabend der SSV Havelwinkel Warnau und der SSV 80 Gardelegen auseinandergegangen. Schiedlich friedlich könnte man meinen, doch das war es mitnichten.

Die Szene des Spiels war ein umstrittener Strafstoß kurz vor dem Ende, der den Gästen mit viel Glück einen Zähler gerettet hatte.

„Das war ein Witz“, schimpfte Warnau-Co-Trainer Sebastian Schmidt. „Ein Elfmeter, über den man streiten kann“, gestand sogar Gardelegens Norbert Scheinert. Sein Sohn Florian nahm die Steilvorlage der Schiedsrichterin Patrizia Egner an und versenkte denkbar abgebrüht (88.). Ob Stefan Heinrich SSV-Stürmer Eliano-Neal Mertens im Laufduell zuvor tatsächlich strafstoßwürdig gefoult hat, darüber ließ sich streiten.

Am Ende des Tages hatte sich Gardelegen den Punkt aber auch verdient. Über 65 Minuten spielte der vermeintliche Titelanwärter stark auf, beherrschte das Geschehen komplett. Allerdings fehlte der verdiente Treffer. Die besten Chancen vergaben Scheinert (46.) und Sascha-Enrico Gütte (60.), der nach seinem Fehlschuss aus Nahdistanz ausgewechselt wurde. Ein Wechsel, mit dem eine folgenschwere Umstellung einherging. Flamur Haxhiu kam, Trainer Scheinert baute seine funktionierende Viererkette um. „Das hätte ich niemals machen dürfen. Ich nehme das auf meine Kappe“, sagte der SSV-Coach später. Denn in seiner ersten Aktion unterschätze Haxhiu einen langen Ball, Kevin Schmoock brach durch und versenkte zum 1:0 (64.).

Das Tor war für die Platzherren der Startschuss in eine bärenstarke Phase. Warnau, das zuvor kaum Ideen hatte, produzierte nun Großchance um Großchance. Mal stand jedoch Torhüter Marc Mette im Weg (67., 72.), mal das Aluminium (75.) oder das eigene Unvermögen (68.). Nur mit viel Glück entging Gardelegen dem zweiten Gegentreffer. „Wenn wir das 2:0 machen, kommen die nicht mehr zurück“, wusste natürlich auch Sebastian Schmidt. Doch das Tor blieb aus, und der Gast somit am Leben. Ehe es zum umstrittenen Showdown in der 88. Minute kam, hatten auch schon der glücklose Clemens-Paul Berlin (72.) und Simon Bache (83.) das 1:1 auf dem Fuß. Letztlich war das verdiente Gardelegener Tor aber Kapitän Scheinert vorbehalten.

„Wir nehmen den Punkt gerne mit“, sagte Norbert Scheinert erleichtert. „Wir hatten in ein paar Szenen Glück, ärgern uns jetzt aber, dass es nur ein Punkt ist“, resümierte Warnau-Abräumer Timm Hensel.

Tore: 1:0 Kevin Schmoock (64.), 1:1 Florian Scheinert (88./Strafstoß).

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin - W. Schulz (56. Hugo), Heinrich, Bresigke, Keiper - Doering (52. Arndt), Hensel, Walther, Betker (80. Yuri) - Hain, Schmoock.

SSV 80 Gardelegen: Mette - Hille, Haak, Mar. Bogdahn, Gille - Scheinert, Winkel (80. Preuß) - Gütte (62. Haxhiu), Berlin, Bache - Mertens.

VON TOBIAS HAACK