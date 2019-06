Stendals Gefühls-Chaos

Stendal – So etwas kann man sich nicht ausdenken. Oder doch? Der 1. FC Lok Stendal hat am Sonntag ein absolutes Gefühls-Chaos erlebt. Nach 53 Minuten beim Stand von 2:4 schien die Partie gegen den Malchower SV schon verloren. Doch dann kam alles anders.

Der Stendaler Klassenerhalt ist sicher. Eine Analyse in fünf Punkten:.

Der Auftrag des 1. FC Lok Stendal war klar. Es sollte ein Sieg her. Und so trat die Mannschaft von Jörn Schulz auch in der Anfangsphase auf. Das frühe 1:0 von Martin Gödecke sorgte für Entlastung. „Wichtig war, dass wir das frühe erste Tor machen“, sagte Maurice Pascale Schmidt. Genau darauf war Lok Stendal gepolt und wusste, was am Sonntag im heimischen „Hölzchen“ auf dem Spiel steht. Mittelfeldspieler Steven Schubert brachte die Bedeutung der Partie gegen Malchow auf den Punkt: „Im Endeffekt weißt du, dass du mit einem Sieg ganz viel erreichen kannst.“

Es sah gut aus. Plötzlich fing sich Stendal ein unnötiges 1:1. Allgemein machte Lok bei allen vier Gegentoren eine schlechte Figur. Das 1:1 resultierte aus einer flachen Eckballvariante, die verwertet wurde. „Das haben wir das ganze Jahr versucht. Hier klappt es das erste Mal“, staunte Malchow-Coach Sven Lange. Gödecke rückte die Verhältnisse mit dem 2:1 erneut gerade. Lok schien auf der sicheren Seite, leistete sich aber Fehler. „Wir waren dann zu sicher und schon lässig“, befand Schubert. Jörn Schulz erkannte aber auch den Willen der Gäste, für die es in dem Spiel um nichts mehr ging. „Dann hat das Malchow auch gut gemacht.“

Die Gäste zeigten sich effektiv. Beim 2:2 wurde Tim Schaarschmidt leicht ausgespielt. Das 2:3 leitete Schubert mit einem Fehlpass ein. Lok-Keeper Lukas Kycek ging unnötig ins Dribbling und verursachte das 2:4. „Ich habe zu viel nachgedacht“, sagte Kycek über seinen Patzer.

Stendal wirkte bereits beim 2:3-Pausenstand gefrustet. Kycek schimpfte lautstark auf dem Weg in die Kabine. Die Zuschauer äußerten ihren Unmut. Stellten den Charakter der Mannschaft infrage. Zu Beginn der zweiten Halbzeit schien Stendal verunsichert. Gödecke lieferte sich eine Kopf-an-Kopf-Diskussion mit dem gegnerischen Torwart. Zudem haderten die Lok-Akteure mit sich selbst. Doch das 3:4 von Gödecke entfachte das Feuer fürs Comeback. „Wenn man den Glauben nicht hat, kann man sich auch auswechseln lassen“, meinte Schmidt.

Dass es zum Happy-End kam, lag auch größtenteils an Dreierpacker Gödecke und Martin Krüger, der einmal traf und zwei Tore auflegte. Beide wollten es richten und suchten die Einzelaktionen. Und ließen ihre Elf am Leben.

Krügers Tor zum 4:4 wurde nicht wirklich bejubelt. Als Schmidt das 5:4 machte, brachen dann alle Dämme. „Ich weiß selber nicht mehr, wie ich den reingemacht habe“, rätselte Schmidt. Und: „Das war mehr Glück als Verstand. Am Ende fragt da sowieso keiner mehr nach.“

VON PATRICK NOWAK