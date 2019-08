2:0 - Lok Stendal pustet durch

Stendal – Genau die richtige Antwort auf das Pokal-Aus: Der 1. FC Lok Stendal und Trainer Jörn Schulz haben direkt im ersten Oberliga-Heimspiel am heutigen Sonnabend dreifach gepunktet. Gegen den Torgelower FC Greif gab es einen 2:0 (0:0)-Sieg. Stendal spielte zudem ab der 38. Minute in Überzahl.

Das Spiel begann wenig überraschend. Stendal zog sich zurück, das technisch starke Torgelow machte das Spiel – doch profitierte nicht aus dem vielen Ballbesitz. Erst nach elf Minuten musste Lok-Keeper Bryan Giebichenstein eingreifen und klärte zu Ecke (11.).

Torgelow blieb spielbestimmend, Lok ließ aber nicht viel zu und verschob gut. Denis Neumann setzte ein erstes Zeichen (24.). Kurz vor der Pause wurde es hässlich. Mateusz Sobolczyk foulte Stendals Niclas Buschke brutal an der Seitenlinie. Die Folge: Rot für Torgelow (39.). Die Gastgeber wirkten nun etwas sicherer und spielten nach vorne. Buschke traf dann sogar den Pfosten (45.+1). Torlos ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel versuche es die Mannschaft von Trainer Jörn Schulz spielerisch und traute sich mehr zu. Martin Gödecke verpasste eine scharfe Flanke von Martin Krüger (55.), Tim Schaarschmidt köpfe einen Freistoß in die Arme des gegnerischen Keepers (61.).

Dann folgte die Erlösung durch Martin Gödecke, der den Mut fasste und einfach mal abzog – 1:0 (63.). Torgelow fiel nicht mehr viel ein. Die Unterzahl machte sich konditionell bemerkbar. Der 1. FC Lok Stendal ließ Ballstafetten folgen und wirkte deutlich sicherer in seinen Aktionen.

Mit dem einen Tor Vorsprung blieb es spannend, ehe Krüger von rechts Denis Neumann in der Mitte bediente, der für die Entscheidung sorgte (76.) . In der Schlussphase behielt Lok die Kontrolle und verdiente sich den ersten Sieg in der jungen Oberliga-Saison.

Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen finden Sie in der Montagsausgabe der Altmark Zeitung.

VON PATRICK NOWAK