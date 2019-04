1. FC Lok Stendal nach 2:3-Pleite auf Abstiegskurs

Brandenburg – Der 1. FC Lok Stendal hat am Sonnabend im Abstiegskampf der Oberliga den wohlmöglich vorentscheidenden Rückschlag hinnehmen müssen. Beim Tabellenvorletzten Brandenburger SC Süd unterlag die Mannschaft von Trainer Jörn Schulz verdient mit 2:3 (1:2).

Obwohl die Hausherren besser begannen, gelang Lok die erhoffte frühe Führung: Steven Schubert traf vom Elfmeterpunkt (14.). Zwei vermeidbare Gegentreffer nach ruhenden Bällen (27., 32.) drehten den Spieß allerdings zu Gunsten der Brandenburger um. Torjäger Daniel Hänsch erhöhte später noch auf 3:1 (68.), ehe Niclas Buschke der zu späte Anschluss gelang (85.).

Bitter für Lok: Mit Martin Gödecke (29.) und Steven Schubert (60.) verletzten sich zwei Leistungsträger bereits früh in der Partie und drohen nun längerfristig auszufallen. Für Jörn Schulz passten die nächsten personellen Rückschläge zu einem völlig missglückten Nachmittag: "Das war hier heute Not gegen Elend. Normalform hätte gereicht, um hier zu gewinnen, aber wir haben zu große Schwankungen in unseren Leistungen."

Mannschaft und Trainer müssen sich nun langsam aber sicher auf den Gang in die Verbandsliga einrichten. Sollte das in der Nachspielzeit abgebrochene 3:2 des SV Altlüdersdorf gegen Blau-Weiß Berlin für den SVA gewertet werden, beträgt der Rückstand der Stendaler aufs rettende Ufer sechs Punkte. Eine dann benötigte Siegesserie, um das Wunder Klassenerhalt zu schaffen, ist nur noch schwer vorstellbar.

Von Tobias Haack