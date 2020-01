Der RSV Stendal möchte mehr

Stendal – Seit dem Sommer haben die Sportlerinnen und Sportler des RSV Stendal viel erlebt. Sie haben Medaillen bei Turnieren gewonnen, aber sich auch bei Mannschaftskämpfen beweisen dürfen. Ein Rückblick:.

Zum Ende der Sommerferien führte der RSV eine Ferienfreizeit durch. Es ging an die Mecklenburgische Seenplatte. Danach fand mit dem Rolandpokal gleich ein Höhepunkt statt. Zur 20. Auflage des Wettkampfes kamen Sportlerinnen und Sportler aus Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und ganz Sachsen-Anhalt in die Altmark. Sogar eine Gruppe aus Moldawien zeigte ihr Können. Am Ende des Tages konnte der RSV 14 Medaillen und den dritten Platz in der Teamwertung einheimsen. Der Vereinsvorsitzende Björn Buchhorn zeigte sich zufrieden: „Wir haben es in der Teamwertung auf das Podest geschafft. Im nächsten Jahr wollen wir noch weiter oben stehen.“

Die Kreis-, Kinder- und Jugendspiele der Prignitz sind ein Turnier für Ringer, die erste Wettkampferfahrungen sammeln möchten. Sie wurden im September in Wittenberge ausgerichtet. Mit viel Einsatz gewannen Ulrich Tesch, Bennlardi Saad, Philipp Oeter, Tyler Mochow und Ben Konopka Medaillen. Tesch wurde sogar als „Bester Ringer der D-Jugend“ ausgezeichnet.

Stendaler Ringer waren auch in der Landesliga Sachsen-Anhalt aktiv. Jan Rotenburg startet für den Magdeburger SV. Rotenburg ist eine stabile Bank und erkämpft sowohl im griechisch-römischen als auch im freien Stil Punkte. Als Gaststarter für das Team aus der Landeshauptstadt treten Aziz Hassou und Mohammad Reza Nabizade an. Seit diesem Jahr stellen die Altmärker auch Gaststarter für den AC Germania Artern. Sayad-Sajed Hussaini und Abdelhamid Sadeghy verkaufen sich teuer gegen die Konkurrenz und holen auch Punkte für ihr Team. Mit Tim Jacobs und Christoph Krumrey durften zwei Stendaler Kampfrichter mehrfach Partien leiten.

Das 23. Philipp-Seitz-Gedächtnisturnier fand im November im hessischen Kleinostheim statt. Der RSV schickte drei Sportler an den Start. Mohammad Reza Nabizade wurde Neunter, Jonas Berghoff kam auf Platz zehn, Maximilian Ptak holte den Turniersieg.

Im Dezember reisten die Nachwuchsringer der Altersklassen C, D und E nach Artern. Dort wurde der Kyffhäuser-Pokal ausgetragen. Die sechs Starter konnten fünf Medaillen und Rang fünf der Teamwertung einheimsen. Die jugendlichen Schwerathleten wollten ihr Können in Jena beim Sparkassenpokal unter Beweis stellen. Jonas Berghoff kam auf Platz zwei.

Zum Abschluss des Jahres fand kurz vor Weihnachten ein Gemeinschaftstraining im Ringerzentrum der Stendaler statt. Fast 40 Ringer und eine Trainingsgruppe aus Salzwedel feilten an ihren Techniken. Obendrein wurde ein Mannschaftskampf ausgetragen, der mit einem gerechten Remis endete. red