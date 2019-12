FCM stellt Stefan Krämer frei

Fußball - 3. Liga

+ © Lindenau Das war's für ihn beim 1. FC Magdeburg. Trainer Stefan Krämer wurde vom FCM freigestellt. © Lindenau

Magdeburg - Am Sonnabend stand er beim 2:2 in Braunschweig noch an der Seitenlinie. Seit heute Abend ist er nicht mehr im Amt. Trainer Stefan Krämer wurde vom 1. FC Magdeburg freigestellt.