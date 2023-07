Steffen Rossau siegt im S-Springen

Von: Renee Sensenschmidt

Der Flessauer Steffen Rossau blieb mit der siebenjährigen Kannamera ZL in deren erstem Springen der Klasse S fehlerfrei und holte sich die „Goldene Schleife“. © Sensenschmidt

Gardelegen – Drei spannende, und durch viele Zuschauer gut besuchte Pferdesporttage liegen hinter dem RFV Gardelegen, der 16 Prüfungen bis zur schweren Klasse (S) ausgeschrieben hatte. 705 Starts wurden vollzogen, aufgrund der hohen Nennungen mussten am Sonnabend das Punktespringen der Klasse A** und das anschließend L-Springen sogar in drei Abteilungen gewertet werden.

„Mit der Resonanz und dem Zuschauerinteresse können wir sehr zufrieden sein. Das Nennungsergebnis war einfach phänomenal. Alle Prüfungen sind reibungslos verlaufen“, zog Gardelegens Vereinsvorsitzender Michael Hietel ein äußerst positives Fazit. Hietel bedankte sich bei allen Helfern, die dieses Turnier möglich gemacht haben. Die Vereinsmitglieder haben mit einem „harten Kern“ von 20 turniererfahrenen Personen die Anlage in einen optimalen Zustand versetzt, sodass sich alle Pferd-Reiter-Paare in Gardelegen wohlfühlen konnten. Ein besonderer Dank Hietels geht an die Sponsoren. „Ich freue mich, dass unsere zumeist langjährigen Partner alle bei der Stange geblieben sind. Ohne die Sponsoren wäre ein Turnier in dieser Größenordnung nicht machbar.“



Der gesamte norddeutsche Raum war in Gardelegen vertreten, um sich gute Platzierungen zu sicherten. Bei der hochkarätigen Konkurrenz hatten es die altmärkischen Teilnehmer schwer, sich im Vorderfeld zu behaupten. 45 Schleifen blieben aber in der Region. Auch der gastgebende RFV war durch Axel Schulze und Amadeus zweimal bei einer Siegerehrung vertreten. Über „Goldene Schleifen“ für einen Sieg konnten sich die Bismarkerin Josephine Strauer und der Flessauer Steffen Rossau freuen.

In der abschließenden Springprüfung der Klasse S mit Stechen ging es auch um Punkte für die Qualifikation zum ostdeutschen „Partner-Pferd-Cup“, dessen Finale im Januar 2024 in Leipzig stattfinden wird. 16 Pferd-Reiter-Paare stellten sich dieser Herausforderung, doch ohne Fehler kam kein Teilnehmer durch den Umlauf. Auch nicht Jens Kampe auf Agento vom Neumühler Hof, der nach zwei Abwürfen am Ende Rang neun belegte. Und so bestritten die sechs Paare mit vier Fehlerpunkten das Stechen. Dort blieben vier Starter fehlerfrei, Maximilian Schäfer (Königsborn) sicherte sich auf For Ever S mit der schnellsten Zeit den „Großen Preis von Gardelegen“.



Zuvor gab es einen Sieg für Altmark im Springen der Klasse S Youngster für 7- bis 8-jährige Pferde. Der Flessauer Steffen Rossau stellte die siebjährige Kannamera ZL erstmals in einer Prüfung der schweren Klasse vor. Und wie. Das Pferd-Reiter-Paar meisterte bei ihrer S-Premiere alle Hindernisse ohne Abwurf und blieb auch in der erlaubten Zeit, während alle anderen Starter nicht ohne Fehler durch diese Prüfung kamen. Und so konnte Michael Hietel bei der Siegerehrung Steffen Rossau zu einer ganz besonderen „Goldenen Schleife“ gratulieren.