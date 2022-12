SSV Gardelegen wünscht sich die Winterpause herbei

Von: Michael Jacobs, Tobias Haack

Teilen

Erik Lehmann (Mitte) sucht mit dem SSV nach Stabilität in der Defensive. © Michael Jacobs

In der Fußball-Verbandsliga hat sich der SSV 80 Gardelegen in den vergangenen Wochen in eine Ergebniskrise manövriert. Vor dem schwierigen Auswärtsspiel bei der U23 des 1. FCM hat die AZ versucht, die Situation einzuordnen.

Mehrere Jahre ging es für die Fußballer des SSV Gardelegen bergauf, teilweise fast senkrecht. Der Steigflug begann am 2. Juni 2018. Es war der letzte Spieltag der Saison. Gardelegen gastierte beim SV Liesten, der als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Landesklasse-Saison ging und zur Halbzeit gegen den SSV mit 3:0 führte. Doch in einem epischen Spiel drehte Gardelegen nach der Pause das Spiel, Xaver-Dan Haak schoss das Team in der Nachspielzeit zum 4:3-Sieg und damit in die Landesliga.

Zwei Jahre später, begleitet durch die Corona-Wirren, führte der SSV-Weg sogar in die Verbandsliga. In der höchsten Spielklasse des Landes sorgte die Mannschaft ebenfalls für Furore und wies nach, dass sie auch mit finanzkräftigeren Kontrahenten sportlich mithalten kann. Der Klassenerhalt wurde unter dem Strich zweimal souverän eingetütet.



Doch nun läuft für die Mildestädter das dritte Spieljahr in dieser Liga. Und das ist, darf man die aktuellen Auftritte des SSV 80 als Maßstab heranziehen, anscheinend das schwerste. Die Gardelegener belastete zunächst wenig. Sie starteten sehr gut in die Saison. Die ersten sechs Spiele wurden nicht verloren. Saisonübergreifend waren es sogar 18 Ligaspiele, die der SSV nicht verlor.



Und auch das Reißen der Erfolgsserie durch die beiden Niederlagen gegen den MSC Preussen (1:3) und beim 1. FC Lok Stendal (0:2) steckte die Elf von Trainer Norbert Scheinert gut weg. Es folgten prompt zwei weitere Siege. Das war Mitte Oktober 2022. Seitdem ist einiges passiert. Die junge SSV-Truppe befindet sich punktemäßig und damit auch tabellarisch im Sinkflug. Von den vergangenen sechs Spielen verloren die Westaltmärker fünf. Lediglich beim Schlusslicht CFC Germania gelang in dieser Phase ein Dreier.



Die Gründe für die aktuelle Ergebniskrise der Gardelegener sind offensichtlich. Die Defensive steht nicht mehr so stabil wie zu Saisonbeginn. „Das war unser Prunkstück“, erinnert sich Scheinert an den Saisonstart und bemängelte zuletzt auch die schlechte Körpersprache und fehlende Intensität bei der Defensivarbeit. Zudem spielt auch die Offensivabteilung nicht mehr ganz so leichtfüßig auf, wie noch vor einigen Wochen.

Wir sind in einer schwierigen Phase. Wenn es nicht läuft, sehnt man die Pause natürlich herbei.

Die Gegner scheinen sich besser auf das gute Umschaltspiel der Scheinert-Elf eingestellt zu haben. Sie treten dem SSV taktisch oftmals etwas vorsichtiger gegenüber. Und die dritte Problematik ist für den SSV offenkundig die hohe Belastung. Immer wieder gibt es Verletzungen im Team, die gesunden Spieler wirken zum Teil überspielt.



„Wir sind in einer schwierigen Phase“, sagte Trainer Norbert Scheinert zuletzt und gab auch unumwunden zu, dass die Winterpause lieber heute als morgen beginnen könnte. Denn die Saison ist, dank der 20 teilnehmenden Teams, extrem kräftezehrend. Das ist beim SSV-Team zu spüren. „Wenn es nicht läuft, sehnt man die Pause natürlich herbei“, sagt Scheinert. Doch der Coach weiß auch, dass vorher noch zwei schwere Punktspiele warten.



Das Nächste wartet bereits am Sonnabend zu ungewohnter Uhrzeit. Der Gegner ist der wohl schwerste in dieser Liga. Gardelegen gastiert um 11 Uhr beim 1. FC Magdeburg U23, dem aktuellen Tabellenführer. Gespielt wird im Schatten der Magdeburger MDCC-Arena. Eine weitere Niederlage zu verhindern, wird für die Altmärker dort ganz sicher schwer.



Doch auch wenn zuletzt nicht alles rund lief, hat die Gardelegener Mannschaft immer wieder gezeigt, dass sie nicht aufsteckt. Das ist Wohl eine Tugend, die seit dem 2. Juni 2018 tief im Team verankert ist. Jenem Tag, als der epische Erfolg in Liesten gelang. Der Grundstein des Höhenflugs.