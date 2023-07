SSV Gardelegen und TuS Bismark trennen sich im Test torlos

Von: Michael Jacobs, Tobias Haack

SSV-Neuzugang Mohamed Melek blieb gegen Bismark glücklos. © Jacobs, Michael

Fußball-Verbandsligist SSV 80 Gardelegen und Landesligist TuS Bismark haben sich in einem Freundschaftsspiel 0:0-unentschieden getrennt. Die Trainer konnten damit leben.

„Das war definitiv ein guter Test für uns. Wir hatten Respekt vor Gardelegen und haben uns deswegen erst mal tiefer gestellt. Ich freue mich, dass unsere Jungs keine Angst haben auch gegen einen höherklassigen Gegner selbstbewusst auftreten, vor allem auch in Eins-gegen-eins-Situationen“, lobte Bismark-Coach Artem Sikulski den Auftritt seiner Mannschaft am Sonnabend. Am Ende eines intensiven Testkicks trennten sich Verbandsligist Gardelegen und Landesligist Bismark 0:0 (0:0).

Den von Sikulski erwähnten „Respekt“ versuchten die Gardelegener mit druckvollem Angriffsspiel auszunutzen. Jedoch fehlte es dem SSV im gesamten Spielverlauf an der nötigen Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor oder aber am richtigen Pass zur richtigen Zeit, um noch bessere Möglichkeiten zu kreieren.

Eine Handvoll Chancen gab es für den SSV aber dann doch, so wie einen Kopfball vom mit aufgerückten Abwehrchef Xaver-Dan Haak nach einem Freistoß (29., drüber) oder einem strammen Flachschuss von Neuzugang Mohamed Melek aus halbrechter Position. Dieser zischte jedoch am langen Eck vorbei (44.).

Die Gäste aus Bismark versuchten indes, im Angriff immer wieder Nadelstiche zu setzen. Dies gelang jedoch nur selten, so wie bei Oleksandr Cherchenkos Versuch aus spitzem Winkel Mitte der ersten Halbzeit. Hier war Gardelegens Neuzugang zwischen den Pfosten, Torben Lindecke, bei seinem ersten Auftritt im SSV-Dress auf dem Posten.



In Spielhälfte zwei agierten die Gäste dann etwas mutiger, verteidigten höher und nahmen so auch noch mehr am Spiel teil. Den ersten richtig guten Torschuss nach dem Seitenwechsel hatten, in einer insgesamt chancenarmen Partie, aber die Gastgeber. Martin Gille verzog jedoch knapp (58.).



Was folgte, war die beste Phase des TuS. Stanislav Filatov prüfte Lindecke mit einem Distanzschuss, den dieser jedoch souverän zur Ecke klärte. Jener Eckball hatte aber Folgen. Denn im Anschluss an die Standardsituation kämpften Gardelegens David Scheinert und der Bismarker Timon Motejat um den Ball. Die Folge dieses Zweikampfes war dann die beste Chance der gesamten Partie. Schiedsrichterin Stefanie Wenslau entscheid nämlich auf Strafstoß für Bismark.

Tim Hohmann trat, setzte das Leder aber deutlich links oben über den Kasten. „Der darf so schnell bestimmt keinen mehr schießen. Der war ja mindestens drei Meter drüber“, kommentierte ein Zuschauer die Szene ebenso spöttisch wie treffend.



In der Schlussphase der Partie brachte Gardelegens Trainer Norbert Scheinert dann noch einmal seinen pfeilschnellen Angreifer Sascha Gütte ins Spiel, den er zuvor bereits zu einer längeren Verschnaufpause vom Feld geholt hatte. Und Gütte brachte neuen Schwung. Jedoch ließ auch er zwei Minuten vor Ultimo den Siegtreffer liegen und verstolperte im Strafraum den Ball. Damit blieb es beim Unentschieden.

„Es war eine anstrengende Trainingswoche und auch ein sehr guter Test für uns. Bismark hat defensiv sehr gut gestanden. Wir haben nicht viele Chancen rausarbeiten können. Die, die wir haben, müssen wir aber natürlich besser nutzen. Die ersten 25, 30 Minuten haben mir sehr gut gefallen“, fasste Gardelegens Trainer Norbert Scheinert das Gesehene zusammen.



Jedoch hatte der Coach nach Spielschluss auch Sorgenfalten auf der Stirn. Grund war das verletzungsbedingte Ausscheiden von Abwehrsäule Maurice Bogdahn Mitte der ersten Halbzeit. „Das ist bitter für uns. Er hat schon länger Knieprobleme. Wir müssen jetzt erst mal ein MRT abwarten“, sagte Scheinert.