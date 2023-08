SSV Gardelegen im Höhenflug, Saxonia Tangermünde in Not

Fußball - Verbandsliga

Tomy Pusch (links) war mit Saxonia gegen Erik Lehmann und Gardelegen auf verlorenem Posten.

Von Renee Sensenschmidt

Tobias Haack

Gegensätze pur! Während der SSV 80 Gardelegen seinen besten Verbandsliga-Saisonstart feiert, waren die ersten drei Spieltage für Saxonia Tangermünde ein Fiasko.

Saxonia Tangermünde und der SSV Gardelegen sind mit personellen Sorgen in die neue Saison der Fußball-Verbandsliga gestartet. Eine „englische Woche“ liegt hinter beiden Vertretungen, die am Sonnabend mit dem direkten Aufeinandertreffen endete. Der SSV siegte nach einer intensiven und bei hochsommerlichen Temperaturen kräftezehrenden Begegnung auswärts deutlich mit 3:0 (AZ berichtete).

Mit der Folge, dass die Gardelegener mit der Maximalausbeute von neun Punkten auf Platz zwei rangiert, während die Tangermünder ohne jeden Zähler Vorletzter sind. Der SSV hat die Erfolgserlebnisse, die den Saxonen derzeit fehlen. Die Situation könnte unterschiedlicher nicht sein.



Bereits zehn Gegentore und noch kein eigener Treffer, schlechter hätte eine Saison nicht beginnen können. „Die Niederlagen sind auch deutlich, das gibt uns schon zu denken. Wir finden keine Lösungen im Spiel nach vorn, die Rückwärtsbewegung funktioniert nicht so richtig und unsere Fehler werden sofort bestraft“, analysierte Trainer Steffen Lenz, dessen Elf im Altmarkderby früh kalt getroffen wurde, als man nach einen „dummen Fehler“ (O-Ton Lenz) an der Außenlinie unsortiert in der Viererkette stand und der steil geschickte Sascha Gütte zum 1:0 für die Gardelegener einnetzte.

Wir finden keine Lösungen im Spiel nach vorn, die Rückwärtsbewegung funktioniert nicht so richtig und unsere Fehler werden sofort bestraft.

„So zog es sich durch alle drei Spiele, der Gegner wartet ab und lauert auf unsere Fehler“, so Lenz, der hofft, dass seine Mannschaft diese Schwächen schnell abstellt. „Wenn es schon nicht läuft, dann muss man über eine gute Defensive kommen. Da sind wir momentan weit, weit entfernt von.“



Die angespannte Personalsituation hat sich für die Elbestädter im Derby weiter verschärft. Niklas Bittner, Maurice Schmidt und Alexander Klitzing mussten verletzt runter, bei Torjäger Schmidt besteht der Verdacht auf Kreuzbandriss (MRT-Untersuchung steht noch aus). Da auch Keeper Tim-Ole Runge, der sich in Haldensleben eine Oberschenkel-Verletzung zuzog, weiter ausfällt, ist die Situation äußerst schwierig.



„Wir brauchen ein Erfolgserlebnis“, weiß Steffen Lenz aus seiner langjährigen Erfahrung als Spieler und Trainer. Und einen Spieler, der vorangeht und seine Nebenleute mitreißt. Die kämpferische Einstellung stimmte gegen Gardelegen, doch es war viel zu ruhig in den Reihen der „Roten Adler“.



Die neun Punkte sind auch mit Blick auf unsere Verletztenliste wichtig, damit wir unser Saisonziel erreichen werden. Wir haben noch einen langen Weg vor uns.

„Es ist bitter, die ganzen Verletzten, sei es bei uns oder in Tangermünde. Da ist ein Ergebnis zweitrangig“, konnte Norbert Scheinert mit den Saxonen mitfühlen. Doch der SSV-Trainer muss auf seine Mannschaft schauen. „Wir freuen uns natürlich, dass wir die drei Punkte mitnehmen können. Es war ein unwahrscheinlich schweres Spiel bei diesen Bedingungen, es war der Wahnsinn, es war der Hammer. Ich muss allen Akteuren beider Teams ein riesen Kompliment machen, was sie für Wege gegangen sind.“



Ihre derzeitigen personellen Sorgen machen die Grün-Roten mit großer mannschaftlicher Geschlossenheit weg. Selbst den kurzfristigen Ausfall von Spielmacher Clemens-Paul Berlin, der sich beim Warmmachen zerrte, wurde kompensiert. Mika Helmuth sprang zunächst in die Bresche, der 18-Jährige verwandelte einen Freistoß zum 2:0. Doch auch er musste verletzt (Schulter) vom Platz und so konnte sich Beat Schilling beweisen. Der kleine A-Jugendliche tat dies mit großer Lauf- und Einsatzbereitschaft, er fügte sich nahtlos in das Mannschaftsgefüge des SSV ein.



Ein zuverlässiger Rückhalt war auch Torhüter Benjamin Siegel, der die beiden Stammtorhüter Toben Lindecke (Urlaub) und Emilio Schöne (verletzt) wie bereits beim 2:1-Sieg gegen Ottersleben zuverlässig ersetzte. „Ein überragender Rückhalt. Es ist gut zu wissen, dass wir uns auf Benni verlassen können“, freute sich Norbert Scheinert, der trotz der drei Saisonsiege demütig bleibt. „Die neun Punkte sind auch mit Blick auf unsere Verletztenliste wichtig, damit wir unser Saisonziel erreichen werden. Wir haben noch einen langen Weg vor uns.“