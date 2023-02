SSV Gardelegen feiert verdienten Sieg bei Saxonia Tangermünde

Von: Tobias Haack

Derbysieger: Sascha Enrico Gütte (v.l.), Malte Schönfeld und Florian Scheinert. © Haack

Der SSV 80 Gardelegen hat am Sonnabend das Altmark-Derby der Fußball-Verbandsliga beim FSV Saxonia Tangermünde gewonnen. Vor über 300 Zuschauern im Stadion „Am Wäldchen“ setzten sich die Westaltmärker mit 3:1 (2:1) durch.

Zunächst waren es die Hausherren, die besser ins Spiel kamen. Marco Heise traf technisch anspruchsvoll zum frühen 1:0 (8.). Florian Scheinert glich umgehend aus (15.), ehe Bruder David kurz vor der Pause auf 2:1 für den SSV stellte (43.).

Saxonen-Führung hält nicht lange

Nach der Halbzeit kassierte Saxonia einen Platzverweis, da Torhüter Tim-Ole Runge sich bei einem Ausflug deutlich verschätzte und Florian Scheinert abräumte (67.). Danach bäumten sich die Tangermünder tapfer auf, echte Torgefahr kam aber nicht auf.

Die Ursache lag auf der Hand: Mit Alexander Klitzing, Maurice Schmidt, Pascal Lemke und Lars Korte fielen gleich vier etablierte Offensive urlaubs- oder berufsbedingt aus. Trainer Steffen Lenz hatte somit offensiv keine Alternativen zum Nachlegen auf der Bank.

Lenz fehlen die Alternativen, SSV abgezockt

Ganz anders stellte sich die Situation bei den Gästen dar. Sie vermissten zwar ihren erkrankten Trainer Norbert Scheinert, reisten ansonsten aber in Bestbesetzung an. Im zweiten Durchgang spielten sie dann auch ihre ganze Verbandsliga-Erfahrung aus und machten durch Sascha Enrico Gütte in der Nachspielzeit alles klar (90.+3).

Alle Stimmen und Hintergründe zum Spiel lest Ihr am Montag und Dienstag in der Altmark-Zeitung!