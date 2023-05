SpVgg Havelberg/Kamern hat noch nicht über den Aufstieg entscheiden

Von: Tobias Haack

Aufstieg oder nicht? Torjäger Markus Bröker und Havelberg/Kamern sind reif für die Landesklasse. © Thomas Kuno

Die SpVgg Havelberg/Kamern hat seit dem vergangenen Wochenende die Kreismeisterschaft sicher. Ob nun auch aufgestiegen wird, ist offen. Der Meister nimmt sich Bedenkzeit.

Die SpVgg Havelberg/Kamern hat in der vergangenen Woche ihr Meisterstück abgeschlossen. Mit einem souveränen 7:0-Heimsieg gegen Preußen Dobberkau wurde auch der letzte noch nötige Punkt eingefahren, die Kreismeisterschaft war perfekt. Wie man diesen Titel feiert, weiß keine Mannschaft besser als die Spielvereinigung – es war bereits ihr dritter Triumph innerhalb der vergangenen vier Jahre.

Keine Frage: Havelberg/Kamern ist zu gut für die Kreisoberliga und somit reif für den Aufstieg. Doch einfach machen es sich die Verantwortlichen mit der Frage nach der Landesklasse nicht. Aktuell ist sie nämlich – trotz aller Dominanz über den gesamten Saisonverlauf hinweg – noch nicht entschieden. Zwar haben Trainer und Vereine eine klare Tendenz, doch das letzte Wort soll die Mannschaft sprechen und die hat sich Stand jetzt noch nicht klar bekannt.



Toni Leppin, Mannschaftskapitän und Vereinsvorsitzender des FSV Havelberg in Personalunion, ist aktuell noch entspannt. Zeitdruck verspürt er nicht. „Ja, es gibt noch keine finale Entscheidung. Bei uns entscheidet die Mannschaft darüber und da haben wir einfach noch nicht mit jedem gesprochen. Wir haben Zeit bis zum 31. Mai und ich denke, bis dahin werden wir auch eine gute Entscheidung haben“, erklärte Leppin am Freitag auf AZ-Nachfrage.



Seine persönliche Meinung zur Causa Landesklasse ist für Toni Leppin relativ klar. Aus sportlicher Sicht, aber auch aus Sicht der Spielvereinigung hält er einen Aufstieg für „alternativlos“. Eine Herausforderung in einem weiteren Jahr Kreisoberliga erkennt das Vereinsoberhaupt des FSV nicht mehr: „Ich sehe es so, dass man hochgehen muss, damit man sich sportlich weiterentwickeln kann. So macht man sich dann auch interessant für junge, entwicklungsfähige Spieler aus der Umgebung, die ein bisschen höher Fußball spielen wollen.“



Verjüngung ist auch ein Thema, an dem die SpVgg mittelfristig arbeiten muss. Der jetzige Durchmarsch durch die Kreisoberliga, mit Hallenkreismeisterschaftstitel inklusive, fußt auch auf den starken Leistungen zahlreicher älterer, zum Teil vor der Saison reaktivierter Spieler. Torjäger Markus Bröker mit seinen aktuell 42 Treffern ist da ebenso zu nennen wie Thoralf Gennermann oder Sven Leppin. Auch Steven Möbius, Mario Gieseler und Jürgen Betker standen zwischenzeitlich mal wieder auf dem Platz.

Sie alle waren Teil vergangener Havelberger Landesklasse-Kader und wissen, worauf es eine Etage höher ankommt. Mit zwei dritten Plätzen 2014 und 2015 schrieben sie Erfolgsgeschichten. Der bittere Abstieg 2018 mit 92 Gegentoren ist aber ebenso noch im Gedächtnis. Die Havelberger Entwicklung auf Landesebene war immer auch eine wellenartige. Vielleicht rührt auch daher die aktuelle Unentschlossenheit, ob ein Aufstieg nachhaltig Sinn ergeben würde.



„Sportlich gesehen ist die Tendenz für mich ganz klar“, sagt Trainer Dennie Lindholz zu dem Thema. „Wenn es nach mir geht, müssen wir hochgehen. Das ist völlig klar. Das ist meine Meinung, dazu stehe ich auch. Aber ich bin nur der Trainer und bei der Frage eher ein kleines Licht.“



Lindholz beschränkt sich vorerst auf die alltägliche Arbeit mit der Mannschaft. Der Titel ist seit vergangener Woche zwar unter Dach und Fach, die Spannung aber möchte der Trainer trotzdem hochhalten. „Bloß, weil wir jetzt schon Meister sind, möchte ich nicht, dass wir uns unter Wert verkaufen“, versichert der SpVgg-Coach.

Diverse kleinere Ziele gilt es ja auch noch zu erreichen. Die 100-Tore-Marke soll zeitnah geknackt werden und Knipser Bröker möchte seinen Torrekord weiter verbessern. Ein bisschen Rotation kündigt Lindholz aber dennoch für die restlichen Partien an. „Wir holen jetzt die jungen Leute noch mehr ins Boot und geben ihnen Spielpraxis“, erklärt der Meistertrainer, der in den kommenden vier Spielen gerne seine Abschiedstour auf Kreisebene geben würde.



Den Auftakt macht das Gastspiel am heutigen Sonnabend beim VfB „Elbe“ Uetz (15 Uhr). Gegen den defensiv anfälligen Tabellenneunten könnten die fehlenden vier Tore zur 100er-Marke bereits möglich sein.