Spielplan, Daten und Geschichte: Das 27. Masters in Zahlen

Sporthalle Beetzendorf, 6. Januar 2018, ab 11 Uhr

Feiernde Fans beim Masters 2017.

red Altmark. Alle Infos zum Spielplan und viele weitere Details zum 27. Altmark-Masters der Altmark-Zeitung gibt es hier. Die erste Partie beim traditionsreichen Budenzauber steigt am Sonnabend, 6. Januar, ab 11 Uhr in der Sporthalle in Beetzendorf.